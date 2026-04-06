Μεγάλη (διαβολο)βδομάδα με καρέ κρίσιμων αγώνων για τους «αιώνιους» στην EuroLeague

Η 10η και τελευταία Super Week της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ που μπορεί να κρίνει πολλά στην τελική κατάταξη εν όψει των play offs, διεξάγεται μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Για την 36η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει στη Βαρκελώνη τη Μπαρτσελόνα (7/4, 21:30). Η συνέχεια είναι με την 37η αγωνιστική, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας σε ουδέτερο έδαφος, στη Σόφια, τη Χάποελ Τελ Αβιβ (9/4, 19:30) και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει ακόμη μία δοκιμασία στην Ισπανία, αυτή τη φορά κόντρα στη Βαλένθια (9/4, 21:45).
Η εκπομπή «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague, κάθε βράδυ.
Μ. Τρίτη 7 Απριλίου
- 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε, Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 20:00 Ζάλγκιρις-Ντουμπάι, Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί, Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
- 21:15 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:30 Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν, Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
- 22:00 Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου
- 20:30 Μονακό-Βιλερμπάν, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 20:30 Αναντολού Εφές-Παρτίζαν, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου
- 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 20:45 Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:45 Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 22:00 Παρί-Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
M. Παρασκευή 10 Απριλίου
- 20:30 Μονακό-Μπαρτσελόνα, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:00 Ντουμπάι-Αναντολού Εφές, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια, Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:30 Παρτίζαν-Ζάλγκιρις, Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:45 Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου
- 22:15 (εξ αναβολής) Μακάμπι- Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα