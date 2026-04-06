Μεγάλη (διαβολο)βδομάδα με καρέ κρίσιμων αγώνων για τους «αιώνιους» στην EuroLeague

Πλησιάζει το φινάλε της κανονικής περιόδου… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η 10η και τελευταία Super Week της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ που μπορεί να κρίνει πολλά στην τελική κατάταξη εν όψει των play offs, διεξάγεται μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Για την 36η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει στη Βαρκελώνη τη Μπαρτσελόνα (7/4, 21:30). Η συνέχεια είναι με την 37η αγωνιστική, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας σε ουδέτερο έδαφος, στη Σόφια, τη Χάποελ Τελ Αβιβ (9/4, 19:30) και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει ακόμη μία δοκιμασία στην Ισπανία, αυτή τη φορά κόντρα στη Βαλένθια (9/4, 21:45).

Η εκπομπή «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague, κάθε βράδυ.

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε, Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:00 Ζάλγκιρις-Ντουμπάι, Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί, Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:15 Ολυμπιακός -Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 Μπαρτσελόνα- Παναθηναϊκός AKTOR , Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν, Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

22:00 Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

20:30 Μονακό-Βιλερμπάν, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:30 Αναντολού Εφές-Παρτίζαν, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ- Ολυμπιακός , Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:45 Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 Βαλένθια- Παναθηναϊκός AKTOR , Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

22:00 Παρί-Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

M. Παρασκευή 10 Απριλίου

20:30 Μονακό-Μπαρτσελόνα, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 Ντουμπάι-Αναντολού Εφές, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια, Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 Παρτίζαν-Ζάλγκιρις, Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:45 Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου

22:15 (εξ αναβολής) Μακάμπι- Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

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