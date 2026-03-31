Και ελεύθερα μέσω YouTube οι τελικοί του Αθηναϊκού με τη Μερσίν

Στις 2 και 9 Απριλίου. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο Αθηναϊκός Qualco είναι έτοιμος να ξαναγράψει ιστορία! Η γυναικεία ομάδα του Βύρωνα βρίσκεται,για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στον τελικό του EuroCup και θέλει, όπως και το 2010, να κατακτήσει το τρόπαιο.

Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει σε διπλό αγώνα την τουρκική Μερσίν με τον πρώτο τελικό να διεξάγεται στην Γλυφάδα και τον επαναληπτικό στην Τουρκία. Ο Αθηναϊκός απέκλεισε στα ημιτελικά την, κάτοχο του τροπαίου, γαλλική Βιλνέβ και ζει πάλι ιστορικές στιγμές όντας η μόνη ελληνική ομάδα που έχει στη συλλογή της ήδη έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Και οι δύο αγώνες (2/4, 20:30 & 9/4, 20:00) θα μεταδοθούν από το Novasports Start και παράλληλα από το YouTube του Novasports.

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