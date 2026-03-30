Από τον Αντονέλι στον… Πατρέζε και αναμονή άνω του ενός μήνα για το επόμενο grand prix

Ξανά από τον ΑΝΤ1+, στις 3 του Μάη. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Καταιγιστικές ανατροπές και μια νέα γενιά οδηγών στο προσκήνιο, σημάδεψαν το 3ο Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, που πραγματοποιήθηκε στη θρυλική πίστα της Σουζούκα, στην Ιαπωνία, την Κυριακή 29 Μαρτίου, με αποκλειστική μετάδοση από το ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Κίμι Αντονέλι, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κατακτά τη 2η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρκ να συμπληρώνει το βάθρο στην 3η θέση.

Ποτέ ξανά στην ιστορία της Formula 1, δεν έχει βρεθεί ένας 19χρονος επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Ο Αντονέλι πέτυχε τη δεύτερη φετινή νίκη του και την πρώτη στη Σουζούκα, παρά την κακή εκκίνηση που τον έριξε στην 6η θέση. Ο οδηγός της Mercedes πάλεψε για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης και στάθηκε τυχερός όταν βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας στον 22ο γύρο. Ο Τζορτζ Ράσελ, με την άλλη Mercedes, είχε μόλις αλλάξει ελαστικά, ενώ οι άλλοι διεκδικητές των θέσεων στο βάθρο (Πιάστρι, Νόρις, Λεκλέρκ), το είχαν κάνει νωρίτερα. Ο Αντονέλι, όπως και ο Χάμιλτον, εκμεταλλεύτηκαν το αυτοκίνητο ασφαλείας, που βγήκε λόγω της εξόδου του Μπέαρμαν, και άλλαξαν λάστιχα από μέση σε σκληρή γόμα, εξοικονομώντας 10 δευτερόλεπτα. Ο Όσκαρ Πιάστρι, που έστριψε πρώτος στην πρώτη στροφή, τερμάτισε στη 2η θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ εξασφάλισε την 3η θέση.

Η εκπομπή «Formula 1 Show», με τους Τάκη Πουρναράκη, Πάνο Σεϊτανίδη και Μαρία Θωμά, που προηγήθηκε του αγώνα, μετέφερε τον παλμό της πρεμιέρας του πρωταθλήματος και παρουσίασε πολλά αποκλειστικά θέματα. Μεταξύ άλλων, παρακολουθήσαμε μια αποκλειστική συνέντευξη ενός ακόμη Ιταλού οδηγού-θρύλου, του Ρικάρντο Πατρέζε, ο οποίος μίλησε στον Πάνο Σεϊτανίδη. Παράλληλα, η οδηγός της McLaren στο F4 British Championship, Έλα Λόιντ, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίστηκε με το «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, όπου οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στις ιστορικές στιγμές της Formula 1, όπου μας ταξίδεψε πίσω στον χρόνο και θυμηθήκαμε τις θρυλικές συγκρούσεις του Άιρτον Σένα με τον Αλέν Προστ στη Σουζούκα, το 1989 και το 1990, που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή.

Τον Απρίλιο δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα Grand Prix στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα οποία είναι πιθανό, εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να μπουν εκ νέου στο πρόγραμμα στο φινάλε της σεζόν. Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού, στο Μαϊάμι, την Κυριακή 3 Μαΐου, στις 23:00 ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

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