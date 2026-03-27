Paramount & WBD: Το deal των 111 δισ. που αλλάζει τα πάντα στα media και τα αθλητικά δικαιώματα

Η συμφωνία που αλλάζει ισορροπίες στις ΗΠΑ και διεθνώς. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Global έναντι 111 δισ. δολαρίων αποτελεί τη μεγαλύτερη κίνηση στον χώρο των media εδώ και δεκαετίες, με άμεσες επιπτώσεις στην αγορά αθλητικών δικαιωμάτων και στο μοντέλο διανομής περιεχομένου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων της WBD, δηλαδή στούντιο, streaming πλατφόρμες και γραμμικά κανάλια. Η WBD είχε δεχθεί πρόταση 83 δισ. δολαρίων από το Netflix για τα στούντιο και το streaming, αλλά η Paramount επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά που περιλάμβανε και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Το Netflix αποχώρησε, αποφεύγοντας κλιμάκωση του τιμήματος.

Γιατί πληρώθηκαν 111 δισ.: κόστος περιεχομένου και ανάγκη κλίμακας

Η αγορά έχει μπει σε φάση υπερ-επενδύσεων. Οι μεγάλοι όμιλοι δαπανούν δισεκατομμύρια για παραγωγές και τεχνολογία, ενώ τα έσοδα από παραδοσιακή τηλεόραση μειώνονται.

Η εξαγορά εξυπηρετεί δύο στόχους:

Αφενός, αύξηση καταλόγου περιεχομένου και πνευματικών δικαιωμάτων.

Αφετέρου, δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας streaming με κρίσιμη μάζα συνδρομητών.

Η Paramount αποκτά πρόσβαση σε επιπλέον στούντιο, βιβλιοθήκες περιεχομένου και διεθνή δίκτυα, μειώνοντας το κόστος ανά μονάδα μέσω συγχωνεύσεων λειτουργιών.

CBS + TNT: το δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό χαρτοφυλάκιο στις ΗΠΑ

Η συγχώνευση της CBS Sports και της TNT Sports δημιουργεί έναν όμιλο με πλήρες αθλητικό portfolio:

Η Paramount συνεισφέρει NFL, Champions League, WNBA, Serie A και PGA Tour, καθώς και πρόσφατη συμφωνία 7,7 δισ. δολαρίων με το UFC.

Η TNT φέρνει MLB, NHL, Nascar, Roland Garros και πανεπιστημιακά πρωταθλήματα. Υπάρχει ήδη κοινή εκμετάλλευση του March Madness του NCAA. Το αποτέλεσμα είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να στηριχθεί σε περιεχόμενο 12 μήνες τον χρόνο, κάτι κρίσιμο για συνδρομητικά μοντέλα.

Λιγότεροι αγοραστές, πίεση στις τιμές των δικαιωμάτων

Η συγκέντρωση της αγοράς μειώνει τον αριθμό των broadcasters που διεκδικούν δικαιώματα. Αυτό αλλάζει τη διαπραγματευτική ισορροπία. Οι λίγκες ενδέχεται να χάσουν ανταγωνισμό στις προσφορές. Από την άλλη, οι μεγάλοι όμιλοι αποκτούν μεγαλύτερη δυνατότητα εκμετάλλευσης μέσω πολλαπλών πλατφορμών (τηλεόραση, streaming, διεθνή δίκτυα).

Το κρίσιμο είναι ότι δεν θα διατηρηθούν όλα τα συμβόλαια. Η Paramount θα αναγκαστεί να επιλέξει πού επενδύει, ειδικά μετά την αύξηση δανεισμού.

Η National Football League σκοπεύει να ενεργοποιήσει ρήτρα αλλαγής ιδιοκτησίας για να επαναδιαπραγματευτεί τα συμβόλαιά της. Συγκεκριμένα, επιδιώκει αύξηση έως 1 δισ. δολάρια ετησίως από την CBS, δηλαδή περίπου +50% σε σχέση με το υφιστάμενο deal.

Για την Paramount, το NFL είναι αναντικατάστατο asset. Η απώλειά του θα είχε άμεση επίπτωση σε διαφημιστικά έσοδα και συνδρομές.

Ευρώπη: Ολυμπιακοί, Champions League και ενοποίηση πλατφορμών

Η συμφωνία φέρνει στην Paramount το Eurosport και τα διεθνή δίκτυα της WBD. Αυτό σημαίνει έλεγχο δικαιωμάτων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ευρώπη και σημαντικά ποδοσφαιρικά πακέτα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.

Παράλληλα, η ενοποίηση των Discovery+ και HBO Max δημιουργεί μία πλατφόρμα με συνδυασμό ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου, στοιχείο που ενισχύει τη διατήρηση συνδρομητών.

Το, δε, Netflix εξασφάλισε αποζημίωση 2,8 δισ. δολαρίων από τη μη ολοκλήρωση της συμφωνίας και απέκτησε πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα της WBD κατά τη διαδικασία due diligence. Διατηρεί ρευστότητα και ευελιξία για νέες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κινήσεων στα αθλητικά δικαιώματα.

Η αγορά οδηγείται σε συγκέντρωση. Λιγότεροι παίκτες, μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια, αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαίων. Το βασικό ερώτημα δεν είναι ποιος μεγαλώνει. Είναι ποιος μπορεί να χρηματοδοτήσει το επόμενο βήμα χωρίς να χάσει βασικά δικαιώματα.

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