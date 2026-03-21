Μεταδόσεις και περιγραφές της τελευταίας αγωνιστικής της Super League

Η 26η αγωνιστική ανά κανάλι και δημοσιογραφική κάλυψη. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Τελευταία αγωνιστική της regular season στη Super League και, όπως ετησίως, όλα τα παιχνίδια διεξάγονται ίδια μέρα και ώρα: Κυριακή στις 19:00.

Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, με τον ΠΑΟΚ να παίζει στον Βόλο και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό εντός έδρας με ΑΕΛ και Κηφισιά αντίστοιχα. ΟΦΗ και Βόλος διεκδικούν την τελευταία θέση για τα play offs 5-8 ενώ, πριν τα play out, Πανσερραϊκός και Αστέρας έχουν μείνει αρκετά πίσω και ψάχνουν βαθμούς από όπου μπορούν.

Τρία παιχνίδια μεταδίδει η Nova και τέσσερα η Cosmote TV, η οποία τα δικά της παιχνίδια τα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση στο Cosmote Sport 1.

Super League, 26η αγωνιστική

19:00 Asteras Aktor – Παναθηναϊκός, Novasports Prime σε περιγραφή Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ Αποστόλη Λάμπου και Γιώργου Αργυρόγλου

19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά, Cosmote Sport 4 σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα και Ανδρέα Σερεβέτα

19:00 Αρης – ΟΦΗ, Novasports2 σε περιγραφή Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 3 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα και ρεπορτάζ Σωτήρη Ταμπάκου και Μιχάλη Μελισσίδη

19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος, Novasports4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ, Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπρίνι και ρεπορτάζ ρεπορτάζ Δημήτρη Σπηλιόπουλου και Δημήτρη Ξαρλή

19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός, Cosmote Sport 7 σε περιγραφή Άλκη Τσαβδαρά και ρεπορτάζ Πάρη Τσελεπίδη

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