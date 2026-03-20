Για, μόλις, τρίτη φορά φέτος, ο ΑΝΤ1 θα δείξει ευρωπαϊκό ματς της ΑΕΚ…

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ

Τον 13ο φετινό, ευρωπαϊκό ματς που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 ήταν και ο τελευταίο με τον Παναθηναϊκό, μετά τον αποκλεισμό των «πράσινων» από την Μπέτις. Τον αγώνα, παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 712.000 τηλεθεατές με μέση τηλεθέαση 7,1% και μέσο τηλεμερίδιο (επί των ανοικτών δεκτών) 16,8%.

Από τα 13 αυτά ευρωπαϊκά που έδειξε ο ΑΝΤ1, τα 9 ήταν του «τριφυλλιού». Και της ΑΕΚ μόλις δύο (συν άλλα δύο του ΠΑΟΚ) αλλά ακολουθούν… τουλάχιστον άλλα τόσα, αρχής γενομένης από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου με τον αγώνα Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ, με σέντρα στις 19:45.

Ως τώρα στην ευρωπαϊκή σεζόν ο ΑΝΤ1 έχει μεταδώσει τα…

Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4 (682.000 τηλεθεατές με 6,8% και 18,9%)

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1 (554.000 τηλεθεατές με 5,5% και 14,1%)

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1 (726.000 τηλεθεατές με 7,2% και 17,9%)

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 (655.000 τηλεθεατές με 6,5% και 16,1%)

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (613.000 τηλεθεατές με 6,1% και 15,5%)

Παναθηναϊκός – Πλζεν 0-0 (578.000 τηλεθεατές με 5,7% και 14,8%)

ΑΕΚ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2 (576.000 τηλεθεατές με 5,7% και 15,2%)

Φέρεντσβαρος – Παναθηναϊκός 1-1 (766.000 τηλεθεατές με 7,6% και 18,9%)

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 (775.000 με 7,7% και 18,3%)

Παναθηναϊκός – Πλζεν 2-2 (638.000 με 6,3% και 16,5%)

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 (632.000 με 6,3% και 15,5%)

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 (676.000 με 6,7% και 16,5%)

Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0 (712.000 με 7,1% και 16,8%)

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