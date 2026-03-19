Δυναμική, ελληνική παρέμβαση στις αρχαιρεσίες της AIPS

Δάρας και Γαβαλάς ζητούν αναβολή εκλογών με διπλό επιχείρημα.

Επιστολή προς τον ΠΣΑΤ απέστειλαν οι Γιάννης Δάρας και Νίκος Γαβαλάς, ενημερώνοντας με επιχειρήματα περί του αιτήματος για αναβολή των εκλογών της AIPS και της AIPS Europe. Η παρέμβαση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη συγκυρία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά προσθέτει ένα δεύτερο, εξίσου βαρύ ζήτημα που αφορά τον ίδιο τον προγραμματισμό της διαδικασίας.

Οι δύο Έλληνες εκπρόσωποι στην AIPS επισημαίνουν ότι οι εκλογές έχουν οριστεί για τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή της Ανάστασης του 2026 στη Λωζάνη. Μια επιλογή που, όπως τονίζουν, δημιουργεί αντικειμενική δυσχέρεια συμμετοχής για τους Ορθοδόξους και εγείρει θέμα σεβασμού του θρησκευτικού αισθήματος, καθώς πρόκειται για τις πλέον κατανυκτικές ημέρες της Εκκλησίας.