Μπέτις – Παναθηναϊκός και ΑΕΚ – Τσέλιε, οι μεταδόσεις

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Άλλη μια… μεγάλη Πέμπτη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για τους «16» των Europa League ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ με 1-0 κόντρα στην Μπέτις, αντιμετωπίζει στη Σεβίλλη τους «βερδιμπλάνκος» στο ματς… της χρονιάς. Μέχρι το επόμενο, ίσως…

Ο αγώνας ξεκινά στις 22:00 με διπλή εν Ελλάδι μετάδοση. Από το Cosmote Sport 4 σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα και ρεπορτάζ Δημήτρη Ξαρλή και Αποστόλη Πάνου. Και από τον ΑΝΤ1 σε περιγραφή Μανώλη Σφακάκη και Αλέξη Σπυρόπουλου, με τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη στο ρεπορτάζ.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Τσέλιε (με μετάδοση από το Cosmote Sport 3), μια εβδομάδα μετά τη νίκη της με 4-0 στη Σλοβενία. Το ματς θα μεταδοθεί σε περιγραφή Στέφανου Αβραμίδη, σχόλιο Βασίλη Σαμπράκου και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα και Μάνου Σπανόπουλου.

Το πρόγραμμα των καναλιών Cosmote Sport περιλαμβάνει ακόμα εννέα αγώνες από τις δύο διοργανώσεις. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα ματς Μίντιλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ, Ρόμα-Μπολόνια και ΑΕΚ Λάρνακας-Κρίσταλ Πάλας.

Οι εκπομπές «European Football Show» (18:00 & 00:05, Cosmote Sport 2) με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Σωτήρη Κωσταβάρα, και «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, Cosmote Sport 2) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις της βραδιάς, με πλούσιο ρεπορτάζ, συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (19:45 & 22:00, Cosmote Sport 1).

Στον ΑΝΤ1, , θα βγει pre Game εκπομπή στις 21:30 και αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει ηο «The Football Show», με δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλο το ρεπορτάζ ζωντανά από την Ισπανία. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, που θα σχολιάσει τους αγώνες του Παναθηναϊκού, αλλά και της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πέμπτη 19 Μαρτίου, Europa League

Μίντιλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, Cosmote Sport 7)

Λιόν-Θέλτα (19:45, Cosmote Sport 8)

Φράιμπουργκ-Γκενκ (19:45, Cosmote Sport 9)

Ρόμα-Μπολόνια (22:00, Cosmote Sport 3)

Μπέτις-Παναθηναϊκός (22:00, ΑΝΤ1 & Cosmote Sport 4)

Πόρτο-Στουτγκάρδη (22:00, Cosmote Sport 5)

Άστον Βίλα-Λιλ (22:00, Cosmote Sport 7)

Πέμπτη 19 Μαρτίου, Conference League

ΑΕΚ - Τσέλιε (19:45, Cosmote Sport 3)

ΑΕΚ Λάρνακας-Κρίσταλ Πάλας (19:45, Cosmote Sport 5)

Ράγιο Βαγεκάνο-Σάμσουνσπορ (22:00, Cosmote Sport 8)

Σπάρτα Πράγας-Άλκμααρ (22:00, Cosmote Sport 9)

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