Ολυμπιακός – Μπασκόνια και Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας, οι μεταδόσεις

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα και αυτή την εβδομάδα. Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και τα βλέμματα στρέφονται στους αγώνες των ελληνικών ομάδων.

Ο Ολυμπιακός, αφού νίκησε χθες τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ σε εξ’ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής, υποδέχεται την Μπασκόνια την Πέμπτη. Ένα 24ωρο αργότερα, ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο «T-Center» τον Ερυθρό Αστέρα. Η μπασκετική εκπομπή, «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague.

Πέμπτη 19 Μαρτίου

19:00 Βαλένθια-Μπαρτσελόνα, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

19:30 Εφές-Μονακό, Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια, Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:15 Ολυμπιακός-Μπασκόνια, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 Μπάγερν-Ντουμπάι, Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 Παρί-Παρτίζαν, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Παρασκευή 20 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:00 Ζάλγκιρις-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Ερυθρός Αστέρας, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:45 Βιλερμπάν-Μακάμπι, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

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