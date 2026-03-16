Στο Disney+ και στην Ελλάδα το March Madness με 134 αγώνες live

O Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί τι ισχύει

Το March Madness, το εμβληματικό τουρνουά του αμερικανικού κολεγιακού μπάσκετ, έρχεται πλέον και στο Disney+, καθώς η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι θα μεταδώσει ζωντανά τη διοργάνωση σε όλη την Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα.

Η κίνηση αποτελεί επέκταση της μακροχρόνιας συμφωνίας δικαιωμάτων του ESPN με το NCAA και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα της Disney προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ζωντανού αθλητικού περιεχομένου μέσα από τις δικές της ψηφιακές υπηρεσίες.

134 αγώνες από 18 Μαρτίου έως 7 Απριλίου

Από τις 18 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου 2026, οι συνδρομητές του Disney+ θα μπορούν να παρακολουθήσουν και τους 134 αγώνες των δύο διοργανώσεων του NCAA Division I, τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο τουρνουά.

Το March Madness είναι ένα τουρνουά νοκ άουτ στο οποίο συμμετέχουν 68 ομάδες σε κάθε κατηγορία, δημιουργώντας ένα από τα πιο απρόβλεπτα και δραματικά αθλητικά θεάματα στον κόσμο του μπάσκετ. Η διαδικασία επιλογής των ομάδων, γνωστή ως Selection Sunday, πραγματοποιήθηκε φέτος στις 15 Μαρτίου, καθορίζοντας το ταμπλό της διοργάνωσης που θα οδηγήσει στο παραδοσιακό Final Four και στους τελικούς.

Οι περσινοί πρωταθλητές είναι οι Florida Gators στους άνδρες και οι Connecticut Huskies στις γυναίκες.

Αθλητικό περιεχόμενο χωρίς επιπλέον χρέωση

Ένα από τα βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης είναι ότι δεν απαιτείται επιπλέον πακέτο ή πρόσθετη συνδρομή για την παρακολούθηση των αγώνων. Το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο με την κανονική συνδρομή του Disney+, η οποία στην Ελλάδα ξεκινά από 10,99 ευρώ τον μήνα.

Οι αγώνες θα εμφανίζονται ως ζωντανά γεγονότα μέσα στην εφαρμογή, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ESPN στις αθλητικές μεταδόσεις.

Το ESPN άλλωστε διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στη μετάδοση του γυναικείου March Madness και διαχειρίζεται συνολικά πάνω από 40 διοργανώσεις πρωταθλημάτων στο χαρτοφυλάκιό του.

Το Disney+ επενδύει στον αθλητισμό

Η προσθήκη του March Madness εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της The Walt Disney Company να μετατρέψει το Disney+ σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, η οποία συνδυάζει σειρές, ταινίες και ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο. Ήδη σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές η πλατφόρμα φιλοξενεί σημαντικές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Για παράδειγμα, το Champions League Γυναικών, το Europa League και το Europa Conference League μεταδίδονται στη Δανία και τη Σουηδία, ενώ η LaLiga προβάλλεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Ο Diego Londono, ανώτερο στέλεχος της Disney για τα δίκτυα και τον αθλητισμό στην Ευρώπη, σημείωσε ότι η διάθεση του τουρνουά στους Ευρωπαίους συνδρομητές αντανακλά τη συνεργασία του ESPN με το NCAA και την προσπάθεια ανάπτυξης του κολεγιακού μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από την πλευρά του NCAA, ο Dan Gavitt, αντιπρόεδρος μπάσκετ της ομοσπονδίας, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με το οικοσύστημα της Disney διευρύνει το κοινό του τουρνουά και φέρνει περισσότερους φιλάθλους κοντά στους φοιτητές-αθλητές.

Έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο

Το March Madness αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ένταση των νοκ άουτ αγώνων, οι εκπλήξεις από μικρότερα πανεπιστήμια και η πορεία προς το Final Four δημιουργούν ένα τηλεοπτικό προϊόν που ξεπερνά τα όρια του αμερικανικού κολεγιακού αθλητισμού.

Με τη μετάδοση μέσω Disney+, η διοργάνωση αποκτά πλέον ευρύτερη διεθνή προβολή, ενώ οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι μπορούν να την παρακολουθήσουν χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων αθλητικών καναλιών.

Και αυτό δείχνει κάτι ευρύτερο για την αγορά των δικαιωμάτων: οι μεγάλες πλατφόρμες συνεχίζουν να μεταφέρουν το αθλητικό περιεχόμενο από την παραδοσιακή τηλεόραση κατευθείαν στις ψηφιακές υπηρεσίες τους.

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