Οικονόμου: «Το βρήκαμε τώρα, σκοινί κορδόνι, κάθε Δευτέρα πρωί μου κάνουν αλκοτέστ – Θα πιω μια γουλιά να έχει ενδιαφέρον»

Μπελά έχει βρει ο Δημήτρης Οικονόμου όπως ο ίδιος αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα», καθώς κάθε Δευτέρα πρωί που πηγαίνει στο Φάληρο, στις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ, του κάνουν αλκοτέστ.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, οι Αστυνομικοί της τροχαίας δεν αφήνουν κανέναν να περάσει χωρίς να ελεγχθεί.

«Τώρα το βρήκαμε σχοινί-κορδόνι, κάθε Δευτέρα πρωί αλκοτέστ. Καθίστε ρε παιδιά, στη δουλειά πάμε το πρωί. Την προηγούμενη φορά ήταν λίγο μετά το Καλλιμάρμαρο, τώρα ήταν στη Συγγρού-Φιξ. Δεν πέρναγε κουνούπι και στα δυο ρεύματα. Πριν από μένα ήταν ένα λεωφορείο. Δεν περνάει κανείς.

Τέλος πάντων, κάναμε το αλκοτέστ μας, βγήκαμε καθαροί για ακόμη μια φορά. Την άλλη Δευτέρα θα έχω μαζί μου ένα μπουκαλάκι, επίτηδες, να πιω μια γουλιά πριν, να έχει λίγο ενδιαφέρον», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.