Ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει και τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις

Όπως πάντα ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ…

Ο ΑΝΤ1 χθες, Πέμπτη 12 Μαρτίου φιλοξένησε ζωντανά από το ΟΑΚΑ τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις και τη μεγάλη νίκη με 1-0 του «τριφυλλιού» επί των «βερδιμπλάνος», στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Europa League.

Τον αγώνα, παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 676.000 τηλεθεατές με μέση τηλεθέαση 6,7% και μέσο τηλεμερίδιο (επί των ανοικτών δεκτών) 16,5%.

Η επόμενη ελληνική, ευρωπαϊκή Πέμπτη είναι στις 19 Μαρτίου, με τα ματς ΑΕΚ – Τσέλιε και Μπέτις – Παναθηναϊκός. Μετά και το 4-0 της «Ενωσης» στη Σλοβενία και το… καθάρισμα της πρόκρισης, νομοτελειακό ήταν ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει ξανά τον αγώνα τον «πράσινων» με την Μπέτις.

Ως τώρα στην ευρωπαϊκή σεζόν ο ΑΝΤ1 έχει μεταδώσει τα…

Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4 (682.000 τηλεθεατές με 6,8% και 18,9%)

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1 (554.000 τηλεθεατές με 5,5% και 14,1%)

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1 (726.000 τηλεθεατές με 7,2% και 17,9%)

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 (655.000 τηλεθεατές με 6,5% και 16,1%)

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (613.000 τηλεθεατές με 6,1% και 15,5%)

Παναθηναϊκός – Πλζεν 0-0 (578.000 τηλεθεατές με 5,7% και 14,8%)

ΑΕΚ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2 (576.000 τηλεθεατές με 5,7% και 15,2%)

Φέρεντσβαρος – Παναθηναϊκός 1-1 (766.000 τηλεθεατές με 7,6% και 18,9%)

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 (775.000 με 7,7% και 18,3%)

Παναθηναϊκός – Πλζεν 2-2 (638.000 με 6,3% και 16,5%)

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 (632.000 με 6,3% και 15,5%)

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 (676.000 με 6,7% και 16,5%)

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