Το GP της Σαγκάης, live μόνο από το ΑΝΤ1+

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει τις λεπτομέρειες

Με ένταση, ανατροπές και υψηλό θέαμα μπήκε η Formula 1 δυναμικά σε μία νέα εποχή και η πρεμιέρα της σεζόν 2026 απέδειξε από τον πρώτο αγώνα ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι συναρπαστικό. Η αυλαία του παγκόσμιου πρωταθλήματος άνοιξε χθες, Κυριακή 8 Μαρτίου, στην πίστα της Μελβούρνης στην Αυστραλία, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε στην πιο εντυπωσιακή πρεμιέρα των τελευταίων ετών. Όλη η δράση μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, με μεγάλο νικητή τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος άφησε στη 2η θέση τον Κίμι Αντονέλι, ενώ την 3η θέση κατέκτησε ο Σαρλ Λεκλέρ.

Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς ήταν αντάξιος των προσδοκιών των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα, και κατέκτησε την πρώτη θέση της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 18,6% και 5,1 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, ενώ στο ανδρικό κοινό 25-34 σκόραρε 89,5%!

Το δεύτερο φετινό Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1 επιστρέφει στην ιστορική πίστα της Σαγκάης, στην Κίνα, για ένα ακόμα ανατρεπτικό τριήμερο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί την Κυριακή, 15 Μαρτίου, στις 09:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 13 Μαρτίου και το Σάββατο 14 Μαρτίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 08:00 —μία ώρα πριν από την απευθείας μετάδοση του αγώνα από το ANT1+, το πρόγραμμα θα είναι γεμάτο αποκλειστικότητες. Οι Μαξ Φερστάπεν, Φερνάντο Αλόνσο, Όσκαρ Πιάστρι, Τζορτζ Ράσελ, Αντρέα Κίμι Αντονέλι και Γιούκι Τσουνόντα, δίνουν πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις στην κάμερα του ΑΝΤ1. Ο δοκιμαστής της Scuderia Ferrari στη Formula 1 και οδηγός της εταιρείας στους αγώνες αντοχής, Αντόνιο Τζιοβινάτσι, μιλά αποκλειστικά στον Πάνο Σεϊτανίδη για την καριέρα του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Κίμι Ράικονεν. Παράλληλα, επισκεφθήκαμε τα μουσεία της ιταλικής εταιρείας στο Maranello και τη Modena και μιλήσαμε με τον διευθυντή τους, Μικέλε Πινιάτι Μοράνο, για όσα μπορεί να δει κανείς σε αυτούς τους δύο… ναούς της αυτοκίνησης. Με τη F1 Academy να πατάει γκάζι αυτό το Σαββατοκύριακο, το «Formula 1 Show» φιλοξενεί επίσης αποκλειστική συνέντευξη της οδηγού της McLaren, Έλα Λόιντ. Τέλος, ο θρυλικός Μάριο Αντρέτι, Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 1978, μιλά για το φιλόδοξο εγχείρημα της Cadillac στη Formula 1 — και όχι μόνο.

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