Η διπλή, καταπράσινη Πέμπτη! Οι μεταδόσεις με Ζάλγκιρις και Μπέτις

19:45 με Πλζεν, 22:00 με Ζάλγκιρις. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Από τις 19:45 ως και πριν τα μεσάνυχτα, η Πέμπτη 12 Μαρτίου είναι… καταπράσινη με ματς του «τριφυλλιού» σε EuroLeague και Europa League.

Ο ΑΝΤ1 και η Cosmote TV στις 19:45 μεταδίδουν ζωντανά την πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπέτις.

Για τον ΑΝΤ1 στην περιγραφή θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος, με τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ενώ στις 00:00 θα ξεκινήσει η εκπομπή «The Football Show» με Αριάνα Παπαγιάννη, Γρηγόρη Ατρείδη και Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο.

Για το Cosmote Sport 3 στην περιγραφή θα είναι Μιχάλης Τσόχος, στο σχόλιο ο Βασίλης Σαμπράκος και στο ρεπορτάζ οι Αποστόλης Πάνος και Έλενα Παπαδοπούλου. Από τις 18:40 ξεκινά η εκπομπή «European Football Show» σε παρουσίαση Στέφανου Αβραμίδη και Αντρέα Παλομπαρίνι, που θα συνεχιστεί μετά τη λήξη των αγώνων ενώ στο Cosmote Sport 1 θα μεταδίδονται «Λεπτό προς Λεπτό» όλοι οι αγώνες, σε σχολιασμό Γιώργου Μπιτσικώκου.

Και, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο Telecom Center Athens τη Ζάλγκιρις Κάουνας για την EuroLeague, με στόχο την επάνοδο στις νικηφόρες εμφανίσεις, ύστερα και από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο αγώνας μεταδίδεται από το Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου. Στις 18:30 θα ξεκινήσει η εκπομπή «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και θα συνεχιστεί μετά τη λήξη των αγώνων.

Και ΑΕΚ και Ολυμπιακός

Πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της ΑΕΚ μέσα στο 2026, στη Σλοβενία με την Τσέλιε. Σέντρα στις 22:00 με μετάδοση από το Cosmote Sport 4 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα και Δημήτρη Ξαρλή.

Δράση και για τον Ολυμπιακό, που για την EuroLeague μετά τη νίκη του επί της Παρί, παίζει την Πέμπτη στις 20:00 στο Μονακό με μετάδοση από το Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη.

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