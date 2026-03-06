Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και όλες οι μεταδόσεις της Super League

Η 24η αγωνιστική της Super League ανά ημέρα, κανάλι και δημοσιογραφική κάλυψη. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Δύο εκ των πρωτοπόρων και ισόβαθμων στην κορυφή, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αναμετρώνται στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής, στο Καραϊσκάκη, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται μια ημέρα νωρίτερα υποδεχόμενη την ΑΕΛ.

Η ΑΕΚ θα έχει το μυαλό της και στην Τσέλιε, ευρωπαϊκό ματς ενόψει έχει και ο Παναθηναϊκός, με την Πλζεν, αλλά προηγείται η κυριακάτικη έξοδος στη Λιβαδειά για τη διασφάλιση της συμμετοχής στα play offs. Το πρόγραμμα:

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος, Novasports 2 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Άκη Κουζούλη

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα και ρεπορτάζ των Πάνου Μάλαμα και Γιώργου Μπιτσικώκου

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός, Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Λάμπου και Νίκου Παολίνου

17:00 Βόλος – ΟΦΗ, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Άλκη Τσαβδαρά και ρεπορτάζ των Κώστα Γκουντούλα και Δημήτρη Ξαρλή

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός, Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Γιώργου Αργυρόγλου

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπαρίνι και ρεπορτάζ των Δημήτρη Σπηλιόπουλου, Μιχάλη Μελισσίδη και Πάρη Τσελεπίδη

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου και ρεπορτάζ των Πάρη Τσελεπίδη και Χρήστου Κυριαζή

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