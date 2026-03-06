Η στέψη του «επτάστερου»… στο Κύπελλο εκτόξευσε το ERTFLIX

Το Final-8 του Κυπέλλου κατέγραψε 1.285.000 θεάσεις on-demand και live. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ιστορικό ρεκόρ θεάσεων κατέγραψε το ERTFLIX το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, σημειώνοντας αθροιστικά 47.000.000 views. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό θεάσεων στο ERTFLIX από την άνοιξη του 2020, όταν η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ βγήκε ανανεωμένη στον «αέρα», με τη μέση ημερήσια θέαση να αγγίζει τα 796.000 views (Μ.Ο. Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2026), καταγράφοντας αύξηση 9% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2025.

Ο υψηλότερος αριθμός θεάσεων στην ιστορία του ERTFLIX καταγράφηκε και τον Φεβρουάριο του 2026, με συνολικά 23.304.000 views. Η μέση ημερήσια θέαση εκτινάχθηκε στα 835.000 views, καταγράφοντας αύξηση 19,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 και αύξηση 9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026.

Στο live πρόγραμμα των πρώτων δύο μηνών του 2026, στο ERTFLIX, την πρώτη θέση κατέλαβε ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού.. Συνολικά η τελική φάση του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ Ανδρών κατέγραψε 1.285.000 θεάσεις on-demand και live στο ERTFLIX.

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού και για τα shows «Sing for Greece 2026», από τα οποία αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026, καθώς οι τρεις βραδιές σημείωσαν αθροιστικά 815.000 θεάσεις στο ERTFLIX. Την πρώτη πεντάδα στο live πρόγραμμα του ERTFLIX τον Φεβρουάριο 2026, συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Άρης- Παναθηναϊκός για την GBL και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας.

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