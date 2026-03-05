Οριστικά το Παναθηναϊκός – Μπέτις θα μεταδώσει ο ΑΝΤ1

Όγδοο ματς του «τριφυλλιού» που θα δείξει φέτος το κανάλι. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου ρίχνονται στις μάχες των «16» των Europa και Conference League ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αντίστοιχα. Η ΑΕΚ ταξιδεύει στη Σλοβενία για το ματς με την Τσέλιε (με σέντρα στις 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 19:45 την Πλζεν στο ΟΑΚΑ.

Ο ΑΝΤ1, όπως σας είχε προϊδεάσει για μια ακόμη φορά στη σεζόν η στήλη του Μιντιάρχη, θα μεταδώσει τον αγώνα του «τριφυλλιού».

Μάλιστα θα είναι ο 12ος φετινός ευρωπαϊκός αγώνες που μεταδίδει ο ΑΝΤ1 και για όγδοη φορά θα δείξει Παναθηναϊκό (ενώ μετέδωσε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ από δύο φορές).

Από τα αποτελέσματα των εν λόγω αγώνων θα κριθεί και η μετάδοση της ρεβάνς, στις 19 Μαρτίου, από το κανάλι.

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