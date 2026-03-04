Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR, η τηλεοπτική κάλυψη του μεγαλύτερου ντέρμπι της EuroLeague

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ

Το ντέρμπι «αιωνίων» της EuroLeague θα κριθεί αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports. Οι φίλοι του μπάσκετ την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:15 θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αποκλειστικά στο Novasports Prime το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague με ελληνικό χρώμα, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ.

Η μπασκετική εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ντέρμπι της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 5 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μονακό, Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 Βαλένθια-Ζαλγκίρις, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια, Novasports3 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη, Αποστόλη Λάμπου, Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 Μπασκόνια-Παρί, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

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