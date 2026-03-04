Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR, η τηλεοπτική κάλυψη του μεγαλύτερου ντέρμπι της EuroLeague

Το ντέρμπι «αιωνίων» της EuroLeague θα κριθεί αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports. Οι φίλοι του μπάσκετ την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:15 θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αποκλειστικά στο Novasports Prime το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague με ελληνικό χρώμα, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ.
Η μπασκετική εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ντέρμπι της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Πέμπτη 5 Μαρτίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Μονακό, Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:30 Βαλένθια-Ζαλγκίρις, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια, Novasports3 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
Παρασκευή 6 Μαρτίου
- 19:30 Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:15 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη, Αποστόλη Λάμπου, Αποστόλη Κορτιάνου
- 21:30 Μπασκόνια-Παρί, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη