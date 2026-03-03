Δείχνουν το… μέλλον! Amazon και Netflix θα μεταδώσουν παράλληλα το GP του Καναδά

Ο αγώνας θα προβληθεί ταυτόχρονα και από τις δύο πλατφόρμες! Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Apple και η Netflix αποφάσισαν να κάνουν κάτι που μέχρι πρότινος έμοιαζε απίθανο: να συνεργαστούν για τη μετάδοση του Grand Prix του Καναδά της Formula 1 στις ΗΠΑ στις 22-24 Μαΐου. Ο αγώνας θα προβληθεί ταυτόχρονα και από τις δύο πλατφόρμες, σε μια κίνηση που περισσότερο θυμίζει στρατηγική συμμαχία παρά απλή συνεκμετάλλευση δικαιωμάτων.

Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί το ντεμπούτο της Formula 1 στην Apple, μέσω συμφωνίας που αποτιμάται στα 150 εκατ. δολάρια ανά σεζόν. Η διοργάνωση αφήνει πίσω της τη συνεργασία με το ESPN, το οποίο στην τελευταία του χρονιά κατέγραψε μέσο όρο 1,32 εκατομμυρίων τηλεθεατών, ρεκόρ για το πρωτάθλημα στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το ντοκιμαντέρ «Drive to Survive» θα διατεθεί και στους συνδρομητές του Apple TV στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο κολοσσοί συνεργάζονται σε κοινή προσφορά περιεχομένου, με τη Netflix να επενδύει όλο και πιο επιθετικά στα ζωντανά αθλητικά γεγονότα. Άλλωστε, η ίδια έχει παραδεχθεί ότι τα live events οδήγησαν σε δυσανάλογη αύξηση ενδιαφέροντος και νέων εγγραφών στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, όταν η παγκόσμια βάση συνδρομητών της ξεπέρασε τα 325 εκατομμύρια.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Formula One, Στέφανο Ντομενικάλι, χαρακτήρισε τη συνεργασία με την Apple ως δοκιμή σε μια ώριμη αγορά, επισημαίνοντας ότι η ψηφιακή διανομή θα επιτρέψει στο άθλημα να μπει «στα σπίτια των ανθρώπων με διαφορετικό τρόπο και υψηλή ποιότητα».

Η επιλογή του Grand Prix του Καναδά μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς διεξάγεται την ίδια ημέρα με το Indianapolis 500 της IndyCar Series. Μια πιθανή σύγκρουση ωραρίων, ειδικά σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω καιρού, θα αποτελέσει άτυπο τεστ αντοχής για το νέο μοντέλο διανομής. Για τη Formula 1, το στοίχημα είναι σαφές: περισσότερη εμβέλεια, μεγαλύτερη διείσδυση και ένα νέο κεφάλαιο στην αμερικανική αγορά, αυτή τη φορά χωρίς την ασφάλεια της παραδοσιακής τηλεόρασης.

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