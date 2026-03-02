Ο Μπάρκλεϊ «πυροβολεί» το συμβόλαιο των 77 δισ. του ΝΒΑ και βάζει στο κάδρο την ταλαιπωρία των φιλάθλων

«Κάναμε κακό στο παιχνίδι», λέει ο θρύλος των στούντιο, την ώρα που τα νούμερα τηλεθέασης γράφουν ιστορικό υψηλό - Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η συζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο ΝΒΑ δεν τελειώνει ποτέ. Απλώς αλλάζει πλατφόρμα. Αυτή τη φορά, τη σπίθα άναψε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ο οποίος χαρακτήρισε «κακή υπηρεσία προς τους φιλάθλους» τη συμφωνία-μαμούθ των 77 δισ. δολαρίων που υπέγραψε η λίγκα το 2024.

Το νέο 11ετές πακέτο απομάκρυνε το ΝΒΑ από το TNT και μοίρασε τους αγώνες σε ESPN και ABC, στο NBC με παράλληλη διάθεση μέσω Peacock, αλλά και στο Amazon. Για τον Μπάρκλεϊ, το πρόβλημα δεν είναι τα λεφτά. Είναι το χάος. «Ο κόσμος δεν ξέρει πού παίζει το ματς», είπε. Άλλο NBC, άλλο Peacock, άλλο Amazon. Κι άντε βρες άκρη Τρίτη βράδυ.

Από το TNT στην πολυδιάσπαση

Για δεκαετίες, το TNT ήταν σταθερό σημείο αναφοράς. Το «Inside the NBA» έγινε συνήθεια, σχεδόν ιεροτελεστία. Με τη νέα συμφωνία, η εμπειρία άλλαξε. Ο φίλαθλος που ήξερε ότι θα ανοίξει δύο κανάλια και θα βρει μπάσκετ, τώρα χρειάζεται συνδρομές, εφαρμογές και πρόγραμμα. Σε μια εποχή που ο χρόνος είναι πολυτέλεια, η υπερπροσφορά γίνεται παγίδα.

Ο Μπάρκλεϊ βλέπει τον κίνδυνο αποξένωσης των πιο παραδοσιακών θεατών. Εκείνων που μεγάλωσαν με συγκεκριμένα «παράθυρα» μετάδοσης. Και δεν έχει άδικο να ανησυχεί. Η συνήθεια στο ζωντανό αθλητισμό είναι νόμος.

Τα νούμερα όμως λένε άλλη ιστορία

Κι εδώ έρχεται η ειρωνεία. Η σεζόν 2025-26 καταγράφει οκταετές ρεκόρ τηλεθέασης. Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ μιλά για νεανικό κοινό που παρακολουθεί σε αριθμούς-ρεκόρ μέσω streaming. Δηλαδή, ενώ οι φωνές περί σύγχυσης πληθαίνουν, το συνολικό ακροατήριο μεγαλώνει.

Τι συμβαίνει λοιπόν; Δύο κόσμοι συνυπάρχουν. Ο ένας θέλει απλότητα και σταθερότητα. Ο άλλος κινείται φυσικά μέσα στις πλατφόρμες, αλλάζει εφαρμογές χωρίς δεύτερη σκέψη και δεν τον ενοχλεί η πολυδιάσπαση. Για τον 25άρη, το Prime είναι τόσο αυτονόητο όσο ήταν κάποτε το καλωδιακό.

Το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Η πρόκληση για το ΝΒΑ δεν είναι οικονομική. Τα 77 δισ. το αποδεικνύουν. Είναι ζήτημα εμπειρίας. Πώς κρατάς τα μεγάλα ραντεβού σε ισχυρά εθνικά «παράθυρα» και ταυτόχρονα δεν χάνεις τον περιστασιακό θεατή μέσα στον λαβύρινθο των συνδρομών;

Ο Μπάρκλεϊ υπενθυμίζει κάτι απλό. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο προϊόν. Είναι συνήθεια, τελετουργία, κοινή θέαση. Αν η αναζήτηση του αγώνα γίνει πιο κουραστική από τον ίδιο τον αγώνα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως οι αριθμοί συνεχίσουν να ανεβαίνουν, ίσως η λίγκα απλώς προσαρμόζεται πιο γρήγορα από το κοινό της.

Και κάπου εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Η μετάβαση δεν είναι ποτέ ανώδυνη. Το ερώτημα δεν είναι αν το μοντέλο βγάζει χρήμα. Το ερώτημα είναι αν διατηρεί το συναίσθημα. Και αυτό δεν μετριέται σε δισεκατομμύρια.

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