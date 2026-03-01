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«Χορταστικό» deal ΑΝΤ1 – Formula 1: Η συμφωνία, οι αλλαγές στα μονοθέσια και το πρόγραμμα των αγώνων

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Η Formula 1 «κλείδωσε»...

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει με ένα σπάνιο... deal. 

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«Χορταστικό» deal ΑΝΤ1 – Formula 1: Η συμφωνία, οι αλλαγές στα μονοθέσια και το πρόγραμμα των αγώνων