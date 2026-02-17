Ολυμπιακός – Λέβερκουζεν, η διπλή τηλεοπτική κάλυψη

Από Cosmote TV και Mega. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00, οι προβολείς στρέφονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς του Ολυμπιακού με τη Λέβερκουζεν, την πρώτη αναμέτρηση στο πλαίσιο των νοκ άουτ του UEFA Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι», με σύμμαχο τους φιλάθλους στην εξέδρα και μετά την πρόσφατη νίκη με 2-0 επί των Γερμανών τον Ιανουάριο στο Φάληρο, στοχεύουν σε ένα αποτέλεσμα-βάση για την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. O αγώνας μεταδίδεται και από την Cosmote TV και από το Mega.

Για το megaλο κανάλι στην περιγραφή θα είναι Αντώνης Κατσαρός. Πριν και μετά το σφύριγμα της λήξης, θα υπάρξει εκπομπή με αναλύσεις και ρεπορτάζ, σε παρουσίαση Παναγιώτη Περπερίδη.

Για το Cosmote Sport 2 περιγράφει τον αγώνα ο Γιώργος Θαναηλάκης, με τον Αντρέα Παλομπαρίνι να παρουσιάζει το pre game στις 21:00. Με τη λήξη όλων των αγώνων της βραδιάς ακολουθεί η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο.

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