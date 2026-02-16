Οι ματσάρες των νοκ άουτ του Champions League, live από την Cosmote TV

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η φάση των νοκ άουτ play offs του UEFA Champions League, από την οποία θα προκύψουν οι οκτώ ομάδες που θα περάσουν στους «16», ξεκινά το διήμερο 17-18/2 στην Cosmote TV.

Την Τετάρτη 18/2, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λεβερκούζεν, με στόχο να πάρει και πάλι τη νίκη κόντρα στους Γερμανούς, όπως συνέβη και στην 7η αγωνιστική της League Phase, όταν επικράτησε με 2-0. Από το πρόγραμμα της Τρίτης 17/2, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αντιμέτωπες ξανά, έπειτα από τη συναρπαστική νίκη των Πορτογάλων στην 8η αγωνιστική με 4-2.

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών το διήμερο της αγωνιστικής δράσης, πριν και μετά τη λήξη των ματς (19.00 & 00.05, Cosmote Sport 1HD), με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των αναμετρήσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Μιχάλη Τσόχο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής (Cosmote Sport 1HD).

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους (19:45, Cosmote Sport 2 HD )

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 2 HD & 4 K )

Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Cosmote Sport 3 HD & START )

Ντόρτμουντ-Αταλάντα (22:00, Cosmote Sport 5 HD )

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Κάραμπαχ-Νιούκαστλ (19:45, Cosmote Sport 3 HD )

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 2 HD & 4 K )

Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ (22:00, Cosmote Sport 3HD & START)

Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 5HD)

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