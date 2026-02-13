ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, οι λεπτομέρειες της μετάδοσης του σούπερ ντέρμπι

Η 21ή αγωνιστική της Super League ανά ημέρα, κανάλι και δημοσιογραφική κάλυψη. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Και η 21η αγωνιστική της Super League έχει ντέρμπι. «Δικεφάλων» και κορυφής, καθώς την Κυριακή ο ΠΑΟΚ, λίγα 24ωρα μετά την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου, υποδέχεται την ΑΕΚ. Στους 48 βαθμούς η πρωτοπόρος ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, στους 45 αυτή του Ραζβάν Λουτσέσκου έχοντας όμως αγώνα λιγότερο.

Μια ημέρα νωρίτερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό ενώ, το βράδυ της Κυριακής, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ.

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ θα πλαισωθεί από τη Nova με την εκπομπή «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη και Αποστόλη Λάμπο. Το πρόγραμμα:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17:00 Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR , Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Άλκη Τσαβδαρά και ρεπορτάζ των Πάρη Τσελεπίδη και Μιχάλ Μελισσίδη

19:30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:00 Βόλ0ς – Άρης, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Τόλη Χριστοφοράκη και ρεπορτάζ των Χρήστου Κυριακή και Κώστα Γκουντούλα

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα και ρεπορτάζ των Ανδρέα Σερεβέτα και Δημήτρη Ξαρλή

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Novasports Prime σε περιγραφή Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Γιώργου Βασιλείου

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα και ρεπορτάζ των Αποστόλη Πάνου και Πάρη Τσελεπίδη

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός, Novasports Prime σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζης και ρεπορτάζ Άκη Κουζούλη και Γιώργου Αργυρόγλου

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