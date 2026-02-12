Παναθηναϊκό θα δείξει (ξανά) ο ΑΝΤ1…

…όπως ακριβώς σας είχε ενημερώσει, μέρες πριν, ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ευρωπαϊκή είναι η εβδομάδα που έρχεται, με τρεις από τους τέσσερις εκπροσώπους μας στις διοργανώσεις της UEFA. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου τη Λέβερκουζεν (με μετάδοση από Cosmote TV και Mega, όπως θα γίνει και στη ρεβάνς) και την Πέμπτη 19 τρέχοντος ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πλζεν και ο ΠΑΟΚ, αντίστοιχα, τη Θέλτα.

Όπως σας είχα προϊδεάσει, βάσει ρεπορτάζ, από τις 30/1, από τον ΑΝΤ1 επέλεξαν, οριστικά, να μεταδώσουν τον αγώνα του «τριφυλλιού» με τους Τσέχους την Πέμπτη 19/2 στις 22:00. Και εκκρεμεί για το τι θα δείξουν από τις ρεβάνς στις 26/2, του ΠΑΟ ή του ΠΑΟΚ…

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