Ξανά… έκπληξη. Και τα δύο ματς του Ολυμπιακού με τη Λέβερκούζεν (και) από το Mega

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ…

Ως γνωστόν, και όπως γνωρίζετε, αναφορικά με τα εν ισχύ τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League εν Ελλάδι, μεταδίδει όλα τα παιχνίδια η Cosmote TV και έναν αγώνα κάθε Τετάρτη, παράλληλα, το Mega.

Εδώ και χρόνια αρκετές φορές είχε… κάτσει, βάσει προγράμματος, να διεξάγεται κάποιο πολύ σημαντικό παιχνίδι ελληνικής ομάδας την Τρίτη και να μεταδίδεται από τη συνδρομητική (παλιότερα Nova, πλέον Cosmote TV) και μόνο. Φέτος όμως αυτό άλλαξε. Χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, χωρίς καν δημοσιογραφική διαρροή, απλώς ελέω της καλής συνεργασίας που έχουν εδώ και χρόνια το Mega και η Cosmote TV. Άλλωστε το megaλο κανάλι είχε μεταδώσει παράλληλα τον «θρυλικό» τελικό του Conference League το 2024 με τη Φιορεντίνα αν και δεν… προβλεπόταν, με τη συνεργασία της Cosmote TV.

Μια συνεργασία που έγινε και φέτος, ήδη μια φορά, με το Ολυμπιακός – Λέβερκουζεν 2-0 που διεξήχθη Τρίτη. Και θα ξαναγίνει!

Και το Ολυμπιακός – Λέβερκουζεν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00 αλλά και το Λέβερκουζεν – Ολυμπιακός την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00 θα καλυφθούν live, εκτός από την Cosmote TV, και από το Mega.

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