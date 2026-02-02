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EuroLeague, οι μεταδόσεις της 8ης «διαβολοβδομάδας»

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Ενάντια σε Ρεάλ και Παρτίζαν ο Παναθηναϊκός, κόντρα σε Ντουμπάι και Βίρτους ο Ολυμπιακός. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η 8η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ είναι εδώ και ετοιμάζεται να προσφέρει συναρπαστικές αναμετρήσεις στο παρκέ του Novasports.

Για την 26η αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ντουμπάι (3/2, 18:00) ενώ στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί σε ένα μεγάλο παιχνίδι τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15). Η συνέχεια είναι με την 27η αγωνιστική εκεί όπου ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν (5/2, 21:30) και ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15).

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

  • 18:00 Ντουμπάι-Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 19:30 Αναντολού Εφές-Βαλένθια, Novasports 4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη           
  • 20:00 Ζάλγκιρις-Μονακό, Novasports 2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports 3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 21:05 Μακάμπι-Παρτίζαν, Novasports extra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη
  • 21:30 Μπάγερν-Παρί, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:30 Μπαρτσελόνα-Φενέρμπαχτσε, Novasports 5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μπασκόνια, Novasports 6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Βιλερμπάν, Novasports 5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

  • 18:00 Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια, Novasports 2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:30 Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • 21:30 Μπάγερν-Μονακό, Novasports 4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 21:45 Παρί-Φενέρμπαχτσε, Novasports 6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

  • 19:30 Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Νovasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 21:00 Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο Νovasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:15 Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
  • 21:30 Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα, Novasports 4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

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EuroLeague, οι μεταδόσεις της 8ης «διαβολοβδομάδας»