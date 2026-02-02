EuroLeague, οι μεταδόσεις της 8ης «διαβολοβδομάδας»

Η 8η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ είναι εδώ και ετοιμάζεται να προσφέρει συναρπαστικές αναμετρήσεις στο παρκέ του Novasports.
Για την 26η αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ντουμπάι (3/2, 18:00) ενώ στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί σε ένα μεγάλο παιχνίδι τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15). Η συνέχεια είναι με την 27η αγωνιστική εκεί όπου ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν (5/2, 21:30) και ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15).
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
- 18:00 Ντουμπάι-Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 19:30 Αναντολού Εφές-Βαλένθια, Novasports 4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 20:00 Ζάλγκιρις-Μονακό, Novasports 2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports 3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 21:05 Μακάμπι-Παρτίζαν, Novasports extra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη
- 21:30 Μπάγερν-Παρί, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Φενέρμπαχτσε, Novasports 5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μπασκόνια, Novasports 6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Βιλερμπάν, Novasports 5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
- 18:00 Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια, Novasports 2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:30 Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:30 Μπάγερν-Μονακό, Novasports 4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:45 Παρί-Φενέρμπαχτσε, Novasports 6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
- 19:30 Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Νovasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:00 Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο Νovasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:15 Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
- 21:30 Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα, Novasports 4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη