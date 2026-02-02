Κίνηση-ματ και μεγάλο στοίχημα της Ligue 1+ με το Μουντιάλ 2026

Η πλατφόρμα της LFP αγοράζει όλα τα δικαιώματα από τη FIFA, παίζει εκτός έδρας αλλά για πρώτη φορά μπροστά σε όλη τη Γαλλία. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Ligue 1+ έκανε το πιο θαρραλέο – και ίσως το πιο ριψοκίνδυνο – βήμα της σύντομης ζωής της. Η streaming πλατφόρμα που ανήκει στη LFP εξασφάλισε από τη FIFA τα πλήρη γαλλικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Όλα. Και τα 104 ματς. Όχι highlights, όχι συμπληρωματικό πακέτο. Ολόκληρη τη διοργάνωση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Για πρώτη φορά, ένα league-owned OTT στη Γαλλία αποκτά premium διεθνές property τέτοιου βεληνεκούς. Μέχρι τώρα η Ligue 1+ ήταν καθαρά «εσωτερική υπόθεση», ένα εργαλείο επιβίωσης μετά το μπάχαλο των εγχώριων τηλεοπτικών. Τώρα παίζει σε άλλο γήπεδο.

Το Ligue 1+ είναι η συνδρομητική streaming πλατφόρμα της γαλλικής ομοσπονδίας, που δημιουργήθηκε για να μεταδίδει απευθείας τους αγώνες της Ligue 1. Ουσιαστικά, είναι το «δικό της κανάλι» της γαλλικής λίγκας, χωρίς μεσάζοντες, μετά το φιάσκο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Γιατί το Μουντιάλ είναι το απόλυτο χαρτί

Στο χαρτί, η κίνηση μοιάζει απολύτως λογική. Το Μουντιάλ είναι το μοναδικό αθλητικό προϊόν που εγγυάται καθολική, εθνική απήχηση. Το 2022, ο τελικός Γαλλία – Αργεντινή άγγιξε κατά μέσο όρο τα 25 εκατομμύρια τηλεθεατές. Όταν υπάρχει εθνική ομάδα σε ρόλο φαβορί, το κοινό δεν ρωτά «πού παίζει». Απλώς πατά play.

Η Ligue 1+ χρειάζεται ακριβώς αυτό. Μαζική έκθεση, καλοκαιρινή χρήση και κυρίως λόγο να μην ακυρώσει ο συνδρομητής το πακέτο του μόλις τελειώσει η σεζόν. Το off-season ήταν μέχρι τώρα ο εφιάλτης της.

Τα νούμερα και η πραγματικότητα

Το συνολικό κόστος της συμφωνίας φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18 εκατ. αφορούν δικαιώματα και τα υπόλοιπα παραγωγή. Για δεδομένα Μουντιάλ, το ποσό είναι σχεδόν… ευκαιρία. Όχι όμως για μια LFP που ακόμα μετράει πληγές.

Η κατάρρευση της συμφωνίας με τη DAZN, οι τριβές με τη beIN Media Group και η γενικότερη αστάθεια των εγχώριων δικαιωμάτων έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα. Η Ligue 1+ λανσαρίστηκε ως «όχημα διάσωσης», με τιμή 14,99 ευρώ τον μήνα σε ετήσιο πακέτο ή 19,99 χωρίς δέσμευση. Όμως τα έσοδα απέχουν πολύ από το να καλύψουν την τρύπα που άφησαν οι αποτυχημένοι κύκλοι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο συνδρομητές, κυρίως σε εκπτωτικά ετήσια πακέτα. Με απλά λόγια: όχι αρκετά.

Συνύπαρξη με την ελεύθερη τηλεόραση

Το deal προβλέπει ότι οι 54 αγώνες που έχει ήδη αποκτήσει η M6 θα μεταδίδονται ταυτόχρονα και από τη Ligue 1+. Γραμμική τηλεόραση και streaming μαζί, χωρίς αποκλεισμούς. Μια επιλογή που αφαιρεί μεν μέρος της αποκλειστικότητας, αλλά εξασφαλίζει μαζικό reach και εξοικείωση του κοινού με την πλατφόρμα.

Ρίσκο με παρελθόν

Ο Νικολά ντε Ταβερνό, CEO της LFP Media, το είπε ξεκάθαρα στους συλλόγους. Η Ligue 1+ βάζει λεφτά μπροστά και ελπίζει ότι το κοινό θα ακολουθήσει. Μετά τα χαστούκια από DAZN και beIN, αυτή η στρατηγική θυμίζει άλμα χωρίς δίχτυ.

Αλλά καμιά φορά, για να επιβιώσεις, πρέπει να παίξεις επιθετικά. Το Μουντιάλ του 2026 μπορεί να μη σώσει από μόνο του τα οικονομικά της LFP. Μπορεί όμως να δώσει κάτι που λείπει απελπιστικά τα τελευταία χρόνια: αυτοπεποίθηση και ορατότητα. Και σε έναν πόλεμο πλατφορμών, αυτά μετράνε όσο και τα λεφτά.

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