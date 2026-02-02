Επέστρεψαν στο μπουκέτο της Nova τα κανάλια ANT1 και MAK TV

Γράφει για τις εξελίξεις ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Nova, και ο Όμιλος ΑΝTENNA, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για τη μετάδοση των καναλιών ΑΝΤ1 και MAK TV μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ και δορυφόρου. Μια συνεργασία που είχε διακοπεί προ ετών, όπως και με το Mega.

Το Mega επανήλθε στη Nova πριν από λίγο καιρό και, από σήμερα, όλοι οι συνδρομητές της θα βλέπουν ANT1 σε ανάλυση HD (στη θέση 8 μέσω Internet με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και στη θέση 108 μέσω δορυφόρου) και του MAK TV σε ανάλυση HD (στη θέση 12 μέσω Internet με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και 112 μέσω δορυφόρου).

«Με τον ΑΝΤ1 και το MAK TV η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα μεγαλύτερα ελεύθερα ελληνικά και διεθνή κανάλια μέσω της πλατφόρμας EON» αναφέρει η ανακοίνωση της συνδρομητικής.

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