Η καλύτερη αστυνομική σειρά που έχουμε δει στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

Και μακράν η πιο αδικημένη…

Από τα πιο πρόσφατα ελληνικά παραδείγματα τηλεοπτικής μυθοπλασίας, μια σειρά που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για την ποιότητά της και θεωρείται από πολλούς ως η κορυφαία αστυνομική παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα (δεν είναι αυτή που νομίζεις!), ξεχωρίζει για τον τρόπο που ανατρέπει τα συνηθισμένα και ανεβάζει τον πήχη στην ελληνική τηλεόραση, με κριτικούς και κοινό να μιλούν για ένα «must-see» που πολλοί δεν ανακάλυψαν εγκαίρως.