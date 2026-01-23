Super League, μεταδόσεις, κανάλια και περιγραφές της 18ης αγωνιστικής

Ανά ημέρα και κανάλι. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Με εντός έδρας αναμέτρηση του κατόχου της Super League, ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» το απόγευμα του Σαββάτου με θετική αύρα, έπειτα απ' την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στη Λέβερκουζεν.

Ακολουθεί, η παραδοσιακά δύσκολη εξόρμηση της ΑΕΚ στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα ενώ, την Κυριακή, ο Λεβαδειακός ελπίζει να πάρει αποτέλεσμα στο «Κλ. Βικελίδης» απέναντι στον Άρη και να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης για τερματισμό στην 4άδα, βάζοντας έξτρα πίεση στον Παναθηναϊκό, που αντιμετωπίζει αργότερα (τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος , Cosmote Sport 1 σε περιγραφή του Αντρέα Παλομπαρίνι και ρεπορτάζ Δημήτρη Σπηλιόπουλου και Πάρη Τσελεπίδη.

19:30 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ , Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Άκη Κουζούλη και Γιώργου Βασιλείου

20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή του Τόλη Χριστοφοράκη και ρεπορτάζ των Γιώργου Μπιτσικώκου και Μιχάλη Μελισσίδη

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16:00 Αρης – Λεβαδειακός , Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Διονύση Στρούμπο

18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός , Cosmote Sport 1 σε περιγραφή του Άλκη Τσαβδαρά και ρεπορτάζ των Δημήτρη Ξαρλή και Πάρη Τσελεπίδη

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Γιώργου Αργυρόγλου

*αναβλήθηκε το Κηφισιά – ΠΑΟΚ

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