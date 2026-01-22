Το «Sports Illustrated» έβγαλε… κανάλι

Το ιστορικό αμερικανικό brand λανσάρει 24ωρο κανάλι, ποντάροντας σε βίντεο, αρχειακό υλικό και live αθλητικό περιεχόμενο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το «Sports Illustrated» ανακοίνωσε την έναρξη του SI TV, ενός δωρεάν FAST καναλιού που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, με διαφημιστική υποστήριξη, σε πολλές πλατφόρμες streaming.

Το SI TV θα φιλοξενεί μίξη περιεχομένου που πατάει γερά στο brand του περιοδικού: πρωτότυπες εκπομπές και αφιερώματα, live αθλητικές μεταδόσεις, sports lifestyle περιεχόμενο και αρχειακό υλικό του «SI». Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρασκηνιακά πλάνα από ιστορικές φωτογραφίσεις εξωφύλλων, καθημερινά betting insights και ζωντανοί αγώνες από το Mountain West Conference.

Το κανάλι θα διατίθεται σε πολλές streaming πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων Amazon Fire TV, DirecTV και Sling Freestream.

Το «Sports Illustrated», ένα από τα πιο εμβληματικά αθλητικά έντυπα παγκοσμίως, επεκτείνεται εδώ και χρόνια πέρα από το print. Εκτός από το video, έχει λανσάρει live events όπως τα SI Women’s Games και έχει αναπτύξει εμπορικές δραστηριότητες, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χορηγία στην Τότενα,

Η κίνηση προς το FAST μοντέλο έρχεται μετά από έντονη άνοδο στο video consumption. Σύμφωνα με το ίδιο το μέσο, το 2025 κατέγραψε αύξηση 160% σε views και 180% σε watch time στο YouTube σε ετήσια βάση.

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