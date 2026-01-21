Υψηλή τηλεθέαση έφερε στο Mega η μετάδοση του Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

Το Mega θα μεταδώσει και τον «τελικό πρόκρισης» των «ερυθρόλευκων» με τον Άγιαξ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το Mega το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0.

Η μετάδοση της κρίσιμης αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις, σημειώνοντας 25,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ο αγώνας, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής του, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με διαφορά τουλάχιστον 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Η νίκη του Ολυμπιακού κατέκτησε την πρωτιά και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 26,2%, ενώ σε επιμέρους ανδρικά κοινά η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε, αγγίζοντας το 33,3%. Παράλληλα, η κάλυψη του αγώνα ξεπέρασε τους 1,8 εκατ. τηλεθεατές.

Το Mega θα μεταδώσει και τον «τελικό πρόκρισης» των «ερυθρόλευκων», την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου: Άγιαξ – Ολυμπιακός στις 22:00.

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