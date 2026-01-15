Μανώλης Μαυρομμάτης: Μιλά για πρώτη φορά μετά την πυρκαγιά στο σπίτι του - «Δεν μπορούσα ούτε να σταθώ όρθιος» (vid)

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, για τη μεγάλη μάχη που δίνει τα τελευταία δύο χρόνια μετά την πυρκαγιά στο σπίτι του.

"Το δύσκολο ήταν τότε που δεν μπορούσα ούτε να σταθώ όρθιος. Τώρα αυτό αποκαταστάθηκε, όχι τελείως, γι’ αυτό και είμαι ακόμα εδώ" σχολίασε ο δημοσιογράφος στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα στο Star.

Ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε έναν εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα αποκατάστασης. Όπως ο ίδιος περιέγραψε ότι τα πρώτα στάδια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, καθώς δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθιος, ενώ κάθε απλή κίνηση απαιτούσε συνεχή βοήθεια και επιμονή.

"Σε καμιά δεκαριά ημέρες μπορεί να βγω από δω (Κέντρο Αποκατάστασης) Πέρασα τις εξετάσεις και αυτό είναι θετικό", σχολίασε ο δημοσιογράφος τονίζοντας πως "ψυχολογικά είμαι καλά. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο από εκεί κάνει κουμάντο", πρόσθεσε ο Μ. Μαυρομμάτης.

Παρά τον πόνο, ο Μανώλης Μαυρομμάτης συνεχίζει να δίνει τη μάχη και όπως τονίζει, ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξη και τη συμπαράσταση που του έδειξε όλα αυτά τα χρόνια.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα Κυριακής, 18 Φεβρουαρίου, πριν από δύο χρόνια, όταν φωτιά ξέσπασε στο διαμέρισμα του Μανώλη Μαυρομάτη στο Κολωνάκι, εξαιτίας βραχυκυκλώματος στην κουζίνα. Εκείνος και η σύζυγός του, η γνωστή ηθοποιός Ρένα Βενιέρη, ξύπνησαν μέσα στις φλόγες και απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, η κατάληξη ήταν δραματική.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και παρέμεινε σε κώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σύζυγός του, παρά τη σκληρή μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και έφυγε λίγους μήνες αργότερα, βυθίζοντας σε πένθος τον ίδιο αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Πηγή: thetoc.gr