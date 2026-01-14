Πένθος στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης - Ξέσπασε σε λυγμούς επί σειρά ετών συνεργάτιδά του (vid)

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο σκηνοθέτης των δελτίων ειδήσεων της ΕΡΤ Δημήτρης Μητσιώνης. Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η επί χρόνια συνεργάτη του Αλεξάνδρα Δουβαρά στο πρωινό δελτίο ειδήσεων του ERTNews.

Συγκλονισμένη από τον θάνατο του στενού της φίλου η δημοσιογράφος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνηση και το κλάμα της, διαβάζοντας με δυσκολία τη δυσάρεστη είδηση στον αέρα.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση για δεύτερη φορά στη ζωή μου, μετά τον Νίκο Γρυλάκη, να ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου.

Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ», ανέφερε η Αλεξάνδρα Δουβαρά ξεσπώντας σε λυγμούς. «Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε… με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι… υποδειγματική με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια.

Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλημέρα σας, να ‘στε όλοι καλά», συμπλήρωσε με δυσκολία η δημοσιογράφος κλείνοντας το δελτίο.

Πηγή: newpost.gr