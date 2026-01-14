Άνω κάτω με τα τηλεοπτικά της MLB, τι ακολουθεί

Εννέα ομάδες κόβουν τα συμβόλαια με τη Main Street και το μοντέλο των RSN τρίζει συθέμελα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Major League Baseball μπαίνει στο 2026 με έναν ακόμα πονοκέφαλο αναφορικά με τα τηλεοπτικά της δικαιώματαrights. Εννέα ομάδες ακύρωσαν τις τοπικές συμφωνίες μετάδοσης με τη Main Street Sports Group, τον φορέα που κρατά τα FanDuel Sports Network κανάλια και τα δικαιώματα για 29 ομάδες συνολικά.

Οι ομάδες που πάτησαν το κουμπί της εξόδου είναι οι Ατλάντα Μπρέιβς, Σινσινάτι Ρεντς, Ντιτρόιτ Τάιγκερς, Κάνσας Σίτι Ρόγιαλς, Λος Άντζελες Έιντζελς, Μαϊάμι Μάρλινς, Μιλγουόκι Μπρούερς, Σεντ Λούις Κάρντιναλς και Τάμπα Μπέι Ρέις.

Η Main Street δεν είναι καινούργια στο δράμα. Ως Diamond Sports Group έζησε διετή πτώχευση και βγήκε μόλις πέρυσι από τη διαδικασία. Το ότι ξαναμπήκε σε περιπέτειες πριν καν στεγνώσει το μελάνι, λέει πολλά για το πόσο σαθρό είναι το μοντέλο των περιφερειακών αθλητικών δικτύων.

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ, χάθηκαν πληρωμές Ιανουαρίου προς αρκετές ομάδες. Το Sports Business Journal μιλά ανοιχτά για πιθανή διάλυση μέσα στους επόμενους μήνες. Οι ομάδες δεν περίμεναν να δουν αν θα βουλιάξει το πλοίο. Πήραν σωσίβιο μόνες τους.

Το φλερτ που δεν έγινε ποτέ γάμος

Τον Δεκέμβριο ακούστηκε δυνατά ότι το DAZN κοιτάζει την εξαγορά. Ωραία ιδέα στο χαρτί. Στην πράξη, το deal σκάλωσε όταν το DAZN ζήτησε γενναίες μειώσεις στα συμβόλαια των ομάδων. Με απλά λόγια, λιγότερα λεφτά για περισσότερη αβεβαιότητα. Οι ομάδες δεν τσίμπησαν.

Το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Χωρίς αγοραστή, χωρίς ρευστό, χωρίς εμπιστοσύνη. Και με την αγορά να έχει μάθει πια ότι το «τοπικό» δεν πληρώνει όπως παλιά.

Ο κομισάριος της λίγκας Rob Manfred ήταν ξεκάθαρος. Αν χρειαστεί, η λίγκα θα αναλάβει απευθείας τις τοπικές μεταδόσεις μέσω του MLB Media. Κανένας φίλαθλος δεν θα χάσει αγώνες, ό,τι κι αν γίνει.

Η δήλωση έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία καθησυχασμός. Από την άλλη, έμμεση παραδοχή ότι το παλιό μοντέλο RSN δεν βγαίνει πια. Οι ομάδες έχουν ήδη κάνει μεγάλα μισθολογικά ανοίγματα και ψάχνουν απεγνωσμένα σταθερά έσοδα, όχι πειράματα.

Τι πραγματικά τελειώνει εδώ

Δεν τελειώνουν απλώς εννέα συμβόλαια. Τελειώνει μια εποχή όπου το «τοπικό κανάλι» θεωρούνταν ασφαλές λιμάνι. Η MLB, πιο συντηρητική από άλλα πρωταθλήματα, αναγκάζεται να κοιτάξει μπροστά. Centralized παραγωγή, direct-to-consumer λογική, περισσότερος έλεγχος από τη λίγκα και λιγότερα ενδιάμεσα φίλτρα.

Παραδοσιακά, το μπέιζμπολ ζούσε από τη συνήθεια. Άνοιγες την τηλεόραση, έβλεπες την ομάδα σου, όλα καλά. Η συνήθεια όμως δεν πληρώνει πια λογαριασμούς. Και οι ομάδες, καλώς ή κακώς, το κατάλαβαν πρώτες.

Το μήνυμα είναι καθαρό. Η MLB δεν θέλει απλώς να σωθεί από ένα ναυάγιο. Θέλει να ξαναγράψει τον χάρτη των τοπικών μεταδόσεων. Και αυτή τη φορά, χωρίς αυταπάτες.

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