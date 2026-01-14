Μεταδόσεις EuroLeague, «αιώνιοι» σε Βελιγράδι απόψε και Μόναχο αύριο

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

H EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον με την 22η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην «Stark Arena» του Βελιγραδίου απέναντι στην Παρτίζαν (απόψε 20:30), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρεται στο Μόναχο με την Μπάγερν (αύριο 15/1, 20:30). Παράλληλα, στο πρόγραμμα δεσπόζει και το ισπανικό Clasico, Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα την Παρασκευή.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

20:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

18:00 Ντουμπάι-Βίρτους Μπολόνια, Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:05 Μακάμπι- Ζάλγκιρις, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας, Novasports6 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 Παρί-Μονακό Novasports4, σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια, Νovasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα, Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

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