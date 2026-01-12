«11 αυτοί 11 εμείς» στις 23:15 στο OPEN

Η κορυφαία ενδεκάδα στον αθλητικό σχολιασμό μπαίνει στο γήπεδο του OPEN και κάνει τον απολογισμό της 16ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ.

Αναλυτικά η ενημέρωση του OPEN για την αποψινή (12/1) εκπομπή "11 αυτοί, 11 εμείς":

Tη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 23:15, συντονιστείτε, στη συχνότητα του OPEN για το σχόλιο των ειδικών, ένα 24ωρο μετά την ολοκλήρωση των αγώνων.

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε αγνώριστη στο πρώτο σημαντικό παιχνίδι της νέας χρονιάς, παραχώρησε ισοπαλία στον Άρη και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας πυροδοτώντας καυτή συζήτηση για τη διαιτησία του Κλεάνθης Βικελίδης.

Πρώτος είναι πλέον ο Ολυμπιακός που πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, ενώ στο -1 από την κορυφή είναι ο ΠΑΟΚ που δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Παναιτωλικό με μία απολαυστική παράσταση των Κωνσταντέλια-Ζαφείρη.

Τη δική του μάχη δίνει και ο ανανεωμένος Παναθηναϊκός που με τον Τετέι στη σύνθεση του νίκησε τον Πανσερραϊκό και παραμένει στο κυνήγι του σοβαρού και τη νέα χρονιά Λεβαδειακού για την είσοδο στα πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ.

Βασίλης Παπαθεοδώρου, Κώστας Βασιλόπουλος, Κώστας Νικολακόπουλος, Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σαπουντζάκης, Ευάγγελος Μίχος, Σάββας Λιβάνιος, Θάνος Μπλούνας και Αλέξης Σπυρόπουλος, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Τσαντάκη και της Έλβης Μιχαηλίδου σχολιάζουν ό,τι είδαμε αλλά -κυρίως- ότι δεν είδαμε στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.

«11 ΑΥΤΟΙ 11 ΕΜΕΙΣ». Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 στις 23:15 η «αμαρτωλή» συνήθεια των φιλάθλων είναι στο OPEN.