«ANT1 Sports» καθημερινά μετά το δελτίο

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Λανσαρίστηκε, καθιερώθηκε πια. Καθημερινά πλέον στον ΑΝΤ1 τα αθλητικά βγήκαν εκτός δελτίου ειδήσεων και προβάλλονται αμέσως μετά το τέλος του.

Το «ANT1 Sports» παίζει στις 19:40 ως απάντηση στο αίτημα αρκετών τηλεθεατών που ενδιαφέρεται για τα αθλητικά νέα.

Άλλωστε σε αρκετά κανάλια, στα δελτία ειδήσεων τα αθλητικά παίζουν στο τέλος με μία, άντε δύο ειδήσεις, ενίοτε τα… τρώει και η επικαιρότητα. Στην παρουσίασή του για τον ΑΝΤ1 βρίσκεται ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος που, όπως αποκάλυψε, το λανσάρισμά του ήταν ένα αίτημα προς τη διεύθυνση του καναλιού εδώ και πολλά χρόνια.

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