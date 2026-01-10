MENU
Χρόνος ανάγνωσης 3’

Super League, μεταδόσεις, κανάλια και περιγραφές της 16ης αγωνιστικής

ΟΜΑΔΕΣ
0
Δεσπόζει το Αρης – ΑΕΚ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Επάνοδος στη δράση για τη Super League μετά τις γιορτές, πρώτη αγωνιστική για το 2026 με σημαντικές αναμετρήσεις.

Δεσπόζει το Αρης – ΑΕΚ την Κυριακή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» όπου δοκιμάζεται η πρωτοπόρος, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να παίζουν σήμερα, Σάββατο, σε Περιστέρι και Αγρίνιο αντίστοιχα ενώ αύριο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

  • 17:00Κηφισιά ΑΕΛ, Cosmote Sport 2. Περιγραφή: Τόλης Χριστοφοράκης. Ρεπορτάζ: Ανδρέας Σερεβέτας, Γιώργος Μπιτσικώκος.
  • 19:30Ατρόμητος Ολυμπιακός, Novasports Prime. Περιγραφή: Ισίδωρος Πρίντεζη. Ρεπορτάζ: Διονύσης Στρούμπος, ΒασίληςΚωνσταντόπουλος.
  • 19:30Παναιτωλικός ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Σωτήρης Κωσταβάρας. Ρεπορτάζ: Πάρης Τσελεπίδης, Μιχάλης Μελισσίδης.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

  • 16:00Λεβαδειακός Βόλος, Novasports Prime. Περιγραφή: Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Λάμπος.
  • 17:30ΟΦΗ   Asteras AKTOR, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Τόλης Χριστοφοράκης. Ρεπορτάζ: Δημήτρης Ξαρλής, Γιώργος Μπιτσικώκος.
  • 19:30 Άρης – ΑΕΚ, Novasports Prime. Περιγραφή: Γιάννης Πάγκος. Ρεπορτάζ: Ευγένιος Δαδαλιάρας, Γιώργος Βασιλείου.
  • 21:00Παναθηναϊκός Πανσερραϊκός, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Κώστας Ψάρρας. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Πάνος, Μιχάλης Μελισσίδης.

Follow_Μιντιάρχη  👈 

Super League, μεταδόσεις, κανάλια και περιγραφές της 16ης αγωνιστικής