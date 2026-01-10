Super League, μεταδόσεις, κανάλια και περιγραφές της 16ης αγωνιστικής

Δεσπόζει το Αρης – ΑΕΚ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Επάνοδος στη δράση για τη Super League μετά τις γιορτές, πρώτη αγωνιστική για το 2026 με σημαντικές αναμετρήσεις.

Δεσπόζει το Αρης – ΑΕΚ την Κυριακή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» όπου δοκιμάζεται η πρωτοπόρος, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να παίζουν σήμερα, Σάββατο, σε Περιστέρι και Αγρίνιο αντίστοιχα ενώ αύριο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

17: 00 Κηφισιά – ΑΕΛ , Cosmote Sport 2. Περιγραφή : Τόλης Χριστοφοράκης . Ρεπορτάζ : Ανδρέας Σερεβέτας , Γιώργος Μπιτσικώκος .

19: 30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός , Novasports Prime. Περιγραφή : Ισίδωρος Πρίντεζη . Ρεπορτάζ : Διονύσης Στρούμπος , ΒασίληςΚωνσταντόπουλος .

19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ , Cosmote Sport 1. Περιγραφή : Σωτήρης Κωσταβάρας . Ρεπορτάζ : Πάρης Τσελεπίδης , Μιχάλης Μελισσίδης .

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

16: 00 Λεβαδειακός – Βόλος , Novasports Prime. Περιγραφή : Γρηγόρης Παπαβασιλείου . Ρεπορτάζ : Αποστόλης Λάμπος .

17: 30 ΟΦΗ Asteras AKTOR , Cosmote Sport 1. Περιγραφή : Τόλης Χριστοφοράκης . Ρεπορτάζ : Δημήτρης Ξαρλής , Γιώργος Μπιτσικώκος .

19:30 Άρης – ΑΕΚ , Novasports Prime. Περιγραφή: Γιάννης Πάγκος. Ρεπορτάζ: Ευγένιος Δαδαλιάρας, Γιώργος Βασιλείου.

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός , Cosmote Sport 1. Περιγραφή : Κώστας Ψάρρας . Ρεπορτάζ : Αποστόλης Πάνος , Μιχάλης Μελισσίδης .

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