Η Φλαμένγκο σπάει το pay-per-view και βγαίνει παγκόσμια στο YouTube

Με δωρεάν μεταδόσεις Brasileirão και Campeonato Carioca για το εξωτερικό, το FlamengoTV γίνεται όπλο διεθνοποίησης και branding. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Φλαμένγκο αποφάσισε να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Το pay-per-view για το διεθνές κοινό τελειώνει. Από φέτος, αγώνες του Campeonato Carioca και του Brasileiro θα μεταδίδονται δωρεάν, ζωντανά και με εικόνα, μέσω YouTube, μέσα από το κανάλι της, το FlamengoTV.

Δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Είναι στρατηγική.

Το πλάνο προβλέπει 29 αγώνες μέσα στη χρονιά. Δέκα ματς από το Carioca και 19 παιχνίδια Brasileirão για τα εντός έδρας ματς της Φλαμένγκο. Μιλάμε ια σημαντικό κομμάτι μιας σεζόν που εύκολα ξεπερνά τους 70 αγώνες αν μπουν στη μέση Κύπελλα και διεθνείς διοργανώσεις.

Η λεπτομέρεια που αλλάζει τα πάντα είναι μία. Οι μεταδόσεις θα είναι διαθέσιμες παγκοσμίως εκτός Βραζιλίας. Στο εσωτερικό, τα τηλεοπτικά συμβόλαια παραμένουν ως έχουν. Στο εξωτερικό όμως, το κλαμπ παίρνει τον έλεγχο του προϊόντος του. Χωρίς μεσάζοντες, χωρίς συνδρομές, χωρίς φραγμούς.

Παραδοσιακά, οι βραζιλιάνικες ομάδες άφηναν αυτό το κομμάτι σε τρίτους. Τώρα, η Φλαμένγκο λέει το αυτονόητο. Αν έχεις δεκάδες εκατομμύρια οπαδούς εκτός χώρας, τους μιλάς απευθείας.

FlamengoTV ως media brand

Το FlamengoTV παύει να είναι απλώς ένα κανάλι συλλόγου. Μετατρέπεται σε διεθνές media brand, σταθερό πρόγραμμα και ταυτότητα. Οι μεταδόσεις θα έχουν επιλογή γλώσσας. Πορτογαλικά με τον Ζοάο Γκιλιέρμε και ισπανικά με τον Γκουστάβο Βέρταϊν. Η Λατινική Αμερική δεν είναι «ξένο κοινό». Είναι φυσική προέκταση της βάσης της Φλαμένγκο.

Η Φλαμένγκο δεν περιμένει πλατφόρμες. Χτίζει τη δική της. Μαζεύει δεδομένα, κοινό, συνήθειες. Αύριο αυτά μεταφράζονται σε χορηγίες, σε στοχευμένο merch, σε διεθνή deals. Το δωρεάν δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι επένδυση.

Σε έναν κόσμο όπου το νεανικό κοινό έχει μεγαλώσει με YouTube και streaming, το παραδοσιακό τηλεοπτικό μοντέλο μοιάζει όλο και πιο παλιό, η «Φλα» προσαρμόζεται.

Η πρεμιέρα έρχεται στις 11 Ιανουαρίου με το Φλαμένγκο – Πορτουγκέζα για το Carioca. Στο Brasileirão, το πρώτο διεθνές live θα είναι με την Ιντερνασιονάλ στις 4 Φεβρουαρίου.

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