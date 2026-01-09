Ο Ελ Κααμπί και… οι άλλοι! Τα προημιτελικά του AFCON live στην ΕΡΤ

Live από την ΕΡΤ όλα τα ματς. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Τώρα αρχίζει το… καλό. Η διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μπαίνει στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης να ανοίγει σήμερα, με τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων. Ως τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη στο τουρνουά και όλα τα «βαριά χαρτιά» συνεχίζουν στα προημιτελικά.

Πρώτη σέντρα στις 18:00 με το Μάλι, το οποίο μετράει μόνο ισοπαλίες (4/4) να αντιμετωπίζει την σαφώς πιο έμπειρη και ποιοτική Σενεγάλη, τροπαιούχο το 2022.

Συνέχεια απόψε στις 22:00 με την οικοδέσποινα ομάδα του Μαρόκου να κοντράρεται με το ισχυρό Καμερούν και τα… φώτα να πέφτουν στον Αγιούμπ ελ Κααμπί.

Τελευταία φορά που το Μαρόκο κατέκτησε το τρόπαιο ήταν το 1976, με τα «Λιοντάρια» να είναι στη δεύτερη θέση της λίστας των τίτλων μετρώντας πέντε.

Αύριο, Σάββατο, το AFCON συνεχίζεται με την Αίγυπτο του Μο Σαλάχ ενάντια στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Αλγερία να παίζει με τη Νιγηρία.

Παρασκευή 9/1

18:00 Μάλι – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Καμερούν – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 10/1

18:00 Αλγερία – Νιγηρία (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ)

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