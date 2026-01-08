Κλείδωσε: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός θα δείξει ο ΑΝΤ1

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει… στα πράσινα, όπως τα γράφαμε… από πέρυσι. Και επίσημα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 22:00 θα μεταδώσει το ματς του Παναθηναϊκού στη Βουδαπέστη με τη Φέρεντσβαρος ενώ από τα αποτελέσματα των αγώνων ΠΑΟ και ΠΑΟΚ θα κριθεί, στην αυλαία της league phase στις 29 Ιανουαρίου, ποιο από τα Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ θα μεταδώσει.

Ο Παναθηναϊκός, παρά το 0-0 με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ, κατόρθωσε να εξασφαλίσει σχεδόν την 24άδα και να κρατήσει ζωντανές κάποιες πιθανότητες για την πρώτη 8αδα. Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 15η θέση με 10 βαθμούς έχοντας τετραπλή ισοβαθμία με τις Πλζεν, Γκενκ και Ερυθρό Αστέρα.

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