Η πρωτοχρονιάτικη παράδοση Τασούλα και Μητσοτάκη που θα συνεχιστεί

Κώστας Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθούν ξανά και να συνεχίσουν μια παράδοση ετών.

Μια παράδοση που κρατάει χρόνια! Ο Μητσοτάκης και ο Τασούλας συνέχισαν παρά τις δυσκολίες το άτυπο έθιμο της Πρωτοχρονιάς. Διάβασε περισσότερα για τη συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη με ένα κλικ εδώ!