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Η πρωτοχρονιάτικη παράδοση Τασούλα και Μητσοτάκη που θα συνεχιστεί

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Κώστας Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθούν ξανά και να συνεχίσουν μια παράδοση ετών.

Μια παράδοση που κρατάει χρόνια! Ο Μητσοτάκης και ο Τασούλας συνέχισαν παρά τις δυσκολίες το άτυπο έθιμο της Πρωτοχρονιάς.

 

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Η πρωτοχρονιάτικη παράδοση Τασούλα και Μητσοτάκη που θα συνεχιστεί