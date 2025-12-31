Χρόνος ανάγνωσης 1’ MEDIA Η πρωτοχρονιάτικη παράδοση Τασούλα και Μητσοτάκη που θα συνεχιστεί 31-12-2025 19:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Κώστας Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθούν ξανά και να συνεχίσουν μια παράδοση ετών. Μια παράδοση που κρατάει χρόνια! Ο Μητσοτάκης και ο Τασούλας συνέχισαν παρά τις δυσκολίες το άτυπο έθιμο της Πρωτοχρονιάς. Διάβασε περισσότερα για τη συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη με ένα κλικ εδώ! Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Όλα για όλα: Τα 3 οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Ριζικές αλλαγές στην παιδεία: Το σχέδιο του Τσίπρα για τις Πανελλαδικές που θα συζητηθεί instanews.gr Ό,τι πιο σοφό θα μπορούσε να κάνει: Η απόφαση του Καρέτσα μπορεί να ευεργετήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο! menshouse.gr Βρες ποιος είπε την ατάκα: Εάν κάνεις 10/10 στο αθλητικό κουίζ γνώσεων και μνήμης είσαι mastermind menshouse.gr Πανηγυρίζουν στον ΣΚΑΪ… dailymedia.gr Αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού: Η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι menshouse.gr Η δολοφονία της Καρολάιν απ’ τον πιλότο έγινε σειρά: Ποιο κανάλι θα την προβάλλει και πότε dailymedia.gr Η πρωτοχρονιάτικη παράδοση Τασούλα και Μητσοτάκη που θα συνεχιστεί SHARE