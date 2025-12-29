Αγώνας συγκέντρωσε 33 εκατομμύρια θεατές στο streaming (και δεν… ενθουσίασε)

Το Netflix συνεχίζει να «σπρώχνει» τα όρια του live αθλητικού θεάματος, αλλά τα νούμερα λένε τη μισή αλήθεια… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το μεγάλο πείραμα του Netflix με την πυγμαχία συνεχίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου, με τον αγώνα Anthony Joshua – Jake Paul να προσελκύει κατά μέσο όρο 33 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, σύμφωνα με VideoAmp και το ίδιο το Netflix. Ένας αριθμός εντυπωσιακός στο χαρτί, αλλά σαφώς χαμηλότερος από τον σεισμό που είχε προκαλέσει ο Paul απέναντι στον Mike Tyson τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Joshua χρειάστηκε έξι γύρους για να τελειώσει την υπόθεση, σε ένα event που μεταδόθηκε αποκλειστικά από το Netflix και αποτέλεσε το τρίτο live boxing event της πλατφόρμας σε συνεργασία με την Most Valuable Promotions. Στο αγωνιστικό κομμάτι, το αποτέλεσμα δεν άφησε πολλά περιθώρια συζήτησης. Στο μιντιακό, όμως, η κουβέντα μόλις άρχισε.

Σύγκριση που… πονάει

Ο αγώνας Paul – Tyson είχε μέσο λεπτό θεαματικότητας 108 εκατ. παγκοσμίως και έφτασε σε peak τα 65 εκατ. ταυτόχρονους streams. Μπροστά σε αυτά τα νούμερα, τα 33 εκατ. του Paul – Joshua μοιάζουν προσγείωση. Όχι αποτυχία, αλλά ξεκάθαρα βήμα πίσω.

Βέβαια, το streaming δεν συγκρίνεται ευθέως με την παραδοσιακή τηλεόραση. Το Netflix μετρά παγκόσμιο κοινό και όχι εθνικά δείγματα. Παρ’ όλα αυτά, αν τα 33 εκατ. μεταφράζονταν σε αμερικανικό τηλεοπτικό ranking, θα έβαζαν τον αγώνα στην 15η θέση των πιο δημοφιλών μεταδόσεων του 2024 στις ΗΠΑ, ανάμεσα σε αγώνες playoffs του NFL.

Δεν είναι μόνο οι άνδρες

Ένα στοιχείο που το Netflix προβάλλει έντονα είναι το συνολικό engagement. Το co-main event με τις Alycia Baumgardner – Leila Beaudoin κατέγραψε περίπου 15 εκατ. μέσο όρο θεατών, επιβεβαιώνοντας ότι τα events του Jake Paul λειτουργούν ως «όχημα» και για τη γυναικεία πυγμαχία. Όχι από ιδεολογία, αλλά από αλγόριθμο. Και αυτό, καλώς ή κακώς, μετρά.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η πλατφόρμα επενδύει συστηματικά στο live. Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, με Paul – Tyson και τα πρώτα παιχνίδια NFL τα Χριστούγεννα, κατέγραψε 18,9 εκατ. νέους συνδρομητές, ρεκόρ που ξεπέρασε ακόμη και το πρώτο lockdown του 2020.

Το 2025 συνέχισε με το Six Kings Slam στο τένις, ενώ φέτος τα Χριστούγεννα επιστρέφει ξανά με NFL. Από το 2026, μπαίνει και στο baseball, φιλοξενώντας live events του MLB, όπως το Home Run Derby και το Field of Dreams Game.

Το συμπέρασμα χωρίς φίλτρα

Τα 33 εκατομμύρια δεν είναι λίγα. Αλλά δεν είναι και επανάσταση. Ο Jake Paul εξακολουθεί να είναι μαγνήτης, όχι όμως πανάκεια. Το Netflix, από την άλλη, δεν κυνηγά απλώς θεαματικότητες. Κυνηγά συνήθεια, παρουσία και λόγο ύπαρξης στο live οικοσύστημα.

Και εκεί, ανεξάρτητα από το αν ο Paul κερδίζει ή χάνει στο ρινγκ, η πλατφόρμα κερδίζει χρόνο, δεδομένα και έδαφος. Στην εποχή του streaming, αυτό είναι το πραγματικό νοκ άουτ.

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