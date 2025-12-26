Εκτόξευση τηλεθέασης για το NBA με τα νέα τηλεοπτικά deals

Άνοδος 27% σε σχέση με πέρυσι. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η στροφή του NBA από τα δύο παραδοσιακά, καλωδιακά media rights σε ένα τριπλό σχήμα που πατάει σε broadcast και streaming αρχίζει να δείχνει αποτελέσματα και μάλιστα γρήγορα. Τα πρώτα δεδομένα της σεζόν 2025–26 είναι ξεκάθαρα: το κοινό επιστρέφει.

Σύμφωνα με στοιχεία του Sports Media Watch, η φετινή τηλεθέαση αγγίζει κατά μέσο όρο τα 1,81 εκατ. τηλεθεατές έως και την περασμένη εβδομάδα του NBA Cup, αυξημένη κατά 27% σε σχέση με το ίδιο σημείο πέρυσι, όταν η κουβέντα στα media περιστρεφόταν γύρω από «πτώση», «κόπωση» και «κρίση ενδιαφέροντος».

Αν συνυπολογιστούν και οι αγώνες που μεταδόθηκαν από το NBA TV, η αύξηση γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή, στο +53%, κυρίως επειδή φέτος λιγότερα παιχνίδια «κλείνονται» στο χαμηλής απήχησης, ιδιόκτητο καλωδιακό κανάλι της λίγκας.

Το κλειδί λέγεται reach

Η ίδια η λίγκα δείχνει προς μία λέξη για να εξηγήσει το άλμα: εμβέλεια. Τα προηγούμενα χρόνια, σχεδόν όλο το προϊόν ήταν εγκλωβισμένο σε ESPN και TNT, δύο καλωδιακά δίκτυα με διαρκώς μειούμενη βάση λόγω cord cutting.

Φέτος το τοπίο άλλαξε. Υπάρχει σταθερό weekday παράθυρο στο NBC, δύο ξεχωριστά streaming windows σε Prime Video και Peacock και φυσικά η παρουσία του ESPN παραμένει. Πέρυσι, στο ίδιο χρονικό σημείο, μόλις δύο αγώνες είχαν παιχτεί σε ελεύθερη τηλεόραση. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αποκλειστικά καλωδιακά.

Το αποτέλεσμα είναι προφανές: περισσότερες πλατφόρμες, περισσότερες οθόνες, λιγότερα εμπόδια για τον θεατή.

Ο Δεκέμβριος χωρίς… cable

Ενδεικτικό της αλλαγής φιλοσοφίας είναι και κάτι που μέχρι πρόσφατα θα ακουγόταν αδιανόητο. Ολόκληρος ο Δεκέμβριος περνά χωρίς ούτε έναν αγώνα αποκλειστικά σε καλωδιακό κανάλι. Όλο το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του ESPN μεταδίδεται ταυτόχρονα και από το ABC.

Μικρή λεπτομέρεια στα χαρτιά, τεράστια διαφορά στην πράξη. Είναι ακριβώς το είδος της κίνησης που φέρνει νέο κοινό και ξανασυστήνει το προϊόν σε θεατές που είχαν απομακρυνθεί.

87 εκατομμύρια και συνεχίζει

Η ίδια η λίγκα ανακοίνωσε ότι 87 εκατ. θεατές έχουν παρακολουθήσει έστω και μέρος ενός αγώνα NBA έως τώρα στη σεζόν. Πρόκειται για αύξηση 89% σε σχέση με πέρυσι. Όχι επειδή «μαγικά» το άθλημα άλλαξε, αλλά επειδή απλά βρέθηκε εκεί που βρίσκεται το κοινό: στο broadcast και στο streaming, όχι στο καλώδιο.

Υπάρχει βέβαια και η υποσημείωση. Οι μετρήσεις γίνονται πλέον με τη νέα μεθοδολογία Big Data + Panel της Nielsen και με διευρυμένη καταγραφή out-of-home θέασης, στοιχεία που παραδοσιακά ανεβάζουν τα νούμερα στα live sports. Όμως δύσκολα εξηγούν από μόνα τους τέτοια έκρηξη.

Ένα χρόνο μετά την κινδυνολογία, το μήνυμα είναι σαφές. Η τηλεθέαση ανεβαίνει, τα media rights των 76 δισ. δολαρίων δικαιώνονται και ο ουρανός, τελικά, δεν έπεσε ποτέ.

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