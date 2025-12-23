Ο Γκάρι Λίνεκερ παίζει… μπάλα εκτός BBC: deal-μαμούθ με Netflix ενόψει Μουντιάλ 2026

Δέκα φορές πάνω από τον μισθό του στo BBC τα έσοδα του! Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο Γκάρι Λίνεκερ ετοιμάζεται να κεφαλαιοποιήσει με εμφατικό τρόπο την αποχώρησή του από τo BBC. Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», η εταιρεία του, Goalhanger Productions, εξασφάλισε συμφωνία ύψους περίπου 14 εκατ. λιρών με τo Netflix για την παραγωγή και μετάδοση περιεχομένου κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το επιτυχημένο podcast «The Rest Is Football» θα μεταδίδεται καθημερινά από τη Νέα Υόρκη, με πλήρη κάλυψη της διοργάνωσης στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Με βάση τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του Λίνεκερ από το συγκεκριμένο deal υπολογίζεται ότι θα είναι έως και δεκαπλάσια σε σχέση με τον ετήσιο μισθό των 1,35 εκατ. λιρών που λάμβανε από τo BBC πριν αποχωρήσει τον Μάιο.

Στη Νέα Υόρκη, δίπλα στον Λίνεκερ, θα βρίσκονται οι μόνιμοι συνεργάτες του podcast, Μίκα Ρίτσαρντς και Άλαν Σίρερ, ενώ θα συμμετέχουν και καλεσμένοι από τον ευρύτερο ποδοσφαιρικό χώρο. Το «The Rest Is Football» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά podcasts παγκοσμίως, με περισσότερα από επτά εκατομμύρια streams τον μήνα.

Η οικονομική εικόνα της Goalhanger επιβεβαιώνει τη δυναμική της. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κατατέθηκαν στο Companies House, η Goalhanger Podcasts Ltd εμφάνισε κέρδη 3,1 εκατ. λιρών το 2024. Πέρα από το «The Rest Is Football», η εταιρεία παράγει και άλλα επιτυχημένα formats, όπως τα «The Rest Is History» και «The Rest Is Politics», δημιουργώντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο ενημερωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Η συμφωνία με το Netflix δεν είναι απλώς ένα επικερδές συμβόλαιο για τον Λίνεκερ. Αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της μετατόπισης ισχύος από τη γραμμική τηλεόραση προς τις πλατφόρμες streaming, με τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα να λειτουργούν πλέον ως καταλύτης για νέα μοντέλα κάλυψης, διανομής και – κυρίως – εσόδων.

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