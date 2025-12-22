Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με EuroLeague και ντέρμπι «αιωνίων»! Πρόγραμμα και μεταδόσεις

…και η νέα χρονιά ξεκινά με Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και στην εορταστική περίοδο θα έχει αγωνιστική δράση με την 18η αγωνιστική (Ζάλγκιρις-Παναθηναϊκός AKTOR & Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός) και την 19η αγωνιστική όπου όλα τα φώτα πέφτουν στο ελληνικό ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (2/1)

Νωρίτερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας κόντρα στην Ζάλγκιρις ενώ ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Μπολόνια για την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports 2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα, Novasports 4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:00 Ζάλγκιρις- Παναθηναϊκός AKTOR , Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 Μπάγερν - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports 5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:00 Βαλένθια – Μπασκόνια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 Βιλερμπάν - Αναντολού Εφές, Novasports 6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:45 Παρί - Ερυθρός Αστέρας, Novasports 3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

19:00 Παρτίζαν – Μακάμπι, Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

21:00 Βαλένθια – Παρτίζαν, Novasports 3 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις, Novasports 6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 Μπαρτσελόνα – Μονακό, Novasports 4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

19:00 Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας, Novasports 5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε, Novasports 3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός , Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι, Novasports 6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:00 Μπάγερν – Μακάμπι, Novasports 5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Follow_Μιντιάρχη 👈