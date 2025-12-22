Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με EuroLeague και ντέρμπι «αιωνίων»! Πρόγραμμα και μεταδόσεις

H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και στην εορταστική περίοδο θα έχει αγωνιστική δράση με την 18η αγωνιστική (Ζάλγκιρις-Παναθηναϊκός AKTOR & Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός) και την 19η αγωνιστική όπου όλα τα φώτα πέφτουν στο ελληνικό ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (2/1)
Νωρίτερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας κόντρα στην Ζάλγκιρις ενώ ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Μπολόνια για την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
- 18:00 Ντουμπάι – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 20:00 Ζάλγκιρις- Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 20:30 Μπάγερν - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 21:00 Βαλένθια – Μπασκόνια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:45 Βιλερμπάν - Αναντολού Εφές, Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
- 21:45 Παρί - Ερυθρός Αστέρας, Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου
- 19:00 Παρτίζαν – Μακάμπι, Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 20:30 Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
- 21:00 Βαλένθια – Παρτίζαν, Novasports3 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις, Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Μονακό, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου
- 19:00 Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:00 Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε, Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι, Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 22:00 Μπάγερν – Μακάμπι, Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου