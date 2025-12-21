Χρόνος ανάγνωσης 1’ MEDIA «Αυτός ο αιώνιος και αναλλοίωτος ρεπόρτερ»: Ο Μαστοράκης αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο 21-12-2025 13:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τα είπε όλα... Η γνώριμη μορφή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου βρέθηκε στο επίκεντρο του Νίκου Μαστοράκη. Τι ακριβώς είπε; Διαβάστε την απάντηση μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση instanews.gr Η βόμβα έσκασε: Το ‘πε και το ‘κανε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Ποιοτική αναβάθμιση: Το τέλειο εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς menshouse.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr Επιστρέφει δριμύτερος: Οι 2 πρώτες δομικές αλλαγές του Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας menshouse.gr Η καλύτερη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Φουλ επίθεση στη ΝΔ: Οι 2 γυναίκες υποψήφιες με το κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθούν instanews.gr Κεραυνός εν αιθρία με την Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» dailymedia.gr «Αυτός ο αιώνιος και αναλλοίωτος ρεπόρτερ»: Ο Μαστοράκης αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο SHARE