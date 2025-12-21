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«Αυτός ο αιώνιος και αναλλοίωτος ρεπόρτερ»: Ο Μαστοράκης αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

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Τα είπε όλα...

Η γνώριμη μορφή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου βρέθηκε στο επίκεντρο του Νίκου Μαστοράκη. 

Τι ακριβώς είπε; 

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«Αυτός ο αιώνιος και αναλλοίωτος ρεπόρτερ»: Ο Μαστοράκης αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο