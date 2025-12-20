Πόσοι είδαν ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό συνεχίζει ο ΑΝΤ1

Η τηλεθέαση του ΑΕΚ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2 και οι προσεχείς «ελληνικές» μεταδόσεις του ΑΝΤ1. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Σχετικώς καλούτσικη τηλεθέαση έφερε το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στον ΑΝΤ1 η μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2 με την… επική ανατροπή της «Ενωσης» στο τέλος. Το ματς είδαν κατά μέσο όρο 576.000 τηλεθεατές με μέση τηλεθέαση 5,7% και μέσο τηλεμερίδιο (ήτοι, επί των ανοικτών δεκτών) 15,2%. Πάνω κάτω δηλαδή στα επίπεδα σχεδόν όλων των μεταδόσεων του ΑΝΤ1.

Ως τώρα ο ΑΝΤ1 έχει μεταδώσει τα…

Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4 (682.000 τηλεθεατές με 6,8% και 18,9%)

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1 (554.000 τηλεθεατές με 5,5% και 14,1%)

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1 (726.000 τηλεθεατές με 7,2% και 17,9%)

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 (655.000 τηλεθεατές με 6,5% και 16,1%)

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (613.000 τηλεθεατές με 6,1% και 15,5%)

Παναθηναϊκός – Πλζεν 0-0 (578.000 τηλεθεατές με 5,7% και 14,8%)

ΑΕΚ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2 (576.000 τηλεθεατές με 5,7% και 15,2%)

Ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει… στα πράσινα καθώς την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 22:00 προσανατολίζεται στο να μεταδώσει το ματς του Παναθηναϊκού στη Βουδαπέστη με τη Φέρεντσβαρος ενώ από τα αποτελέσματα των αγώνων ΠΑΟ και ΠΑΟΚ θα κριθεί, στην αυλαία της league phase στις 29 Ιανουαρίου, ποιο από τα Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ θα μεταδώσει.

Follow_Μιντιάρχη 👈